Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng các đơn vị tặng quà Tết cho người dân Gia Lai

DƯƠNG LINH
(GLO)- Chiều 4-2, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh và Dự án Chồi Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sẻ chia” tại xã Canh Vinh và Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm (phường Quy Nhơn Tây).

Tại xã Canh Vinh, Ban Tổ chức đã trao 300 suất quà (1,5 triệu đồng/suất) cho các hộ dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

ha-anh-tuan-tang-qua-tet-cho-nguoi-dan-gia-lai-3-2280.jpg
Lãnh đạo xã Canh Vinh trao thư cảm ơn cho nhà tài trợ. Ảnh: D.L

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, Ban Tổ chức trao 50 suất quà. Trong đó, 10 suất cho người lớn (2 triệu đồng/suất), 40 suất cho trẻ em (1,5 triệu đồng/suất).

Đại diện Dự án Chồi Việt Nam, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị, các bạn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm vì đã chăm sóc các em nhỏ có điều kiện sống rất đặc biệt; mong không khí Tết và sự may mắn của năm mới sẽ đến với các em nhỏ, các cụ già và toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm.

Tôi cũng mong rằng Tỉnh đoàn Gia Lai sẽ tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” trong thời gian tới".

ha-anh-tuan-tang-qua-tet-cho-nguoi-dan-gia-lai-2.jpg
Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm. Ảnh: D.L

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và Tết cổ truyền Xuân Bính Ngọ 2026; góp phần chia sẻ khó khăn, tạo không khí đón Tết vui tươi, ấm áp cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

ha-anh-tuan-tang-qua-tet-cho-nguoi-dan-gia-lai-1.jpg
Các đơn vị chụp hình lưu niệm với trẻ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm. Ảnh: D.L
