Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Mang “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” đến xã Vĩnh Sơn

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 12-1, tổ chức Đoàn của 7 phường (Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Bồng Sơn và Tam Quan) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” tại thôn K4, xã Vĩnh Sơn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 205 suất quà cho người dân ở thôn K4.

Cụ thể, có 5 suất quà dành cho gia đình chính sách, mỗi suất gồm 300 nghìn đồng tiền mặt, 1 chiếc mền, 1 thùng mì tôm; 50 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 1 thùng mì tôm, sữa, mền và vở viết; 150 suất cho trẻ em, mỗi suất gồm 1 thùng mì tôm, vở, sữa, bánh.

tang-qua-cho-nguoi-dan-xa-vinh-son-3.jpg
Tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: ĐVCC
tang-qua-cho-nguoi-dan-xa-vinh-son-2.jpg
Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC
tang-qua-cho-nguoi-dan-xa-vinh-son-1.jpg
Tặng quà cho trẻ em thôn K4. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, 10 “gian hàng 0 đồng” cũng được tổ chức với những mặt hàng thiết yếu để gửi thêm các phần quà cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 100 triệu đồng.

