Mang “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” đến xã Vĩnh Sơn

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 205 suất quà cho người dân ở thôn K4.
Cụ thể, có 5 suất quà dành cho gia đình chính sách, mỗi suất gồm 300 nghìn đồng tiền mặt, 1 chiếc mền, 1 thùng mì tôm; 50 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 1 thùng mì tôm, sữa, mền và vở viết; 150 suất cho trẻ em, mỗi suất gồm 1 thùng mì tôm, vở, sữa, bánh.
Ngoài ra, 10 “gian hàng 0 đồng” cũng được tổ chức với những mặt hàng thiết yếu để gửi thêm các phần quà cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 100 triệu đồng.