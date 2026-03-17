Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Xã Ia O tổ chức chương trình "Nghĩa tình biên giới, hải đảo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 17-3, tại Trường THCS Chu Văn An, Đoàn xã Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Ia O, Công an xã tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” và tuyên truyền về phòng - chống ma túy, bạo lực học đường.

Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 400 em học sinh Trường THCS Chu Văn An. Tại chương trình, Đồn Biên phòng Ia O đã tổ chức hoạt động “Tiết học biên cương”, tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa của hệ thống đường biên, cột mốc quốc giới; đồng thời giúp các em hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia O đã giải đáp các câu hỏi của học sinh về chủ quyền biên giới. Ảnh: Chu Hằng

Trong khuôn khổ chương trình, Công an xã Ia O cũng đã tuyên truyền các nội dung về an ninh học đường, an toàn giao thông, cũng như nâng cao nhận thức, kỹ năng trong phòng - chống tệ nạn xã hội và ma túy cho học sinh.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

dsc09747.jpgĐại diện xã Ia O đã trao tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Chu Hằng

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Clip: Toàn cảnh chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” và tuyên truyền về phòng - chống ma túy, bạo lực học đường năm 2026. Thực hiện: Chu Hằng
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 1300 đội viên tham gia Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn"

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 10-3, tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 2026. Chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

Gia Lai: Khởi động chương trình "Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp" năm 2026

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Người "gầy phong trào, dựng niềm tin" ở Phù Mỹ Đông

Sống đẹp

(GLO)- Với sự tận tâm, trách nhiệm và luôn lấy việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam”, anh Phan Văn Nhật - Trưởng thôn 9 (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo quê hương.

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

Chuyển động trẻ

(GLO)- Thời gian qua, các tổ chức Ðoàn - Ðội ở tỉnh Gia Lai đã linh hoạt ứng dụng công nghệ vào hoạt động giáo dục, truyền thông và kết nối thanh thiếu nhi. Việc đổi mới về phương thức tuyên truyền vừa nâng cao hiệu quả, vừa từng bước hình thành thói quen số trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tết của những người trẻ không nghỉ

Chuyển động Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhiều gia đình sum vầy, không ít bạn trẻ ở Gia Lai lại chọn ở lại làm thêm xuyên Tết. Với họ, những ca làm giữa ngày xuân không chỉ để tăng thu nhập mà còn là hành trình va chạm thực tế, học cách trưởng thành.

Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai

Chuyển động trẻ

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Gia Lai trên các lĩnh vực công tác Đoàn, khởi nghiệp và thể thao thành tích cao. Điểm chung ở họ không chỉ là danh hiệu mà còn là sự kiên trì theo đuổi mục tiêu và khát vọng cống hiến.

Nguyễn Văn Xong: Khởi nghiệp từ ao sen quê nhà

Khởi nghiệp

(GLO)- Năm 2025, Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, phường Hoài Nhơn) đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

Xây dựng quan hệ bền vững

Tòa soạn-Bạn đọc
(GLO)- Nhiều người trong chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi có nhiều tiền, có sức khỏe, công việc ổn định hay được yêu. Nhưng ít người nhận ra rằng, xây dựng quan hệ bền vững cũng góp phần không nhỏ vào việc mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc. Đó là những quan hệ với gia đình, hàng xóm, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp, đối tác…
