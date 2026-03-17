Xã Ia O tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”

(GLO)- Ngày 17-3, tại Trường THCS Chu Văn An, Đoàn xã Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Ia O, Công an xã tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” và tuyên truyền về phòng - chống ma túy, bạo lực học đường.

Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 400 em học sinh Trường THCS Chu Văn An. Tại chương trình, Đồn Biên phòng Ia O đã tổ chức hoạt động “Tiết học biên cương”, tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa của hệ thống đường biên, cột mốc quốc giới; đồng thời giúp các em hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia O đã giải đáp các câu hỏi của học sinh về chủ quyền biên giới. Ảnh: Chu Hằng

Trong khuôn khổ chương trình, Công an xã Ia O cũng đã tuyên truyền các nội dung về an ninh học đường, an toàn giao thông, cũng như nâng cao nhận thức, kỹ năng trong phòng - chống tệ nạn xã hội và ma túy cho học sinh.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Đại diện xã Ia O đã trao tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Chu Hằng

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.