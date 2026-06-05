Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026: Ươm mầm tài năng, khơi dậy sáng tạo

(GLO)- Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 4-6, tại Trường Đại học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 đã bế mạc. Hội thi không chỉ là sân chơi về lập trình và toán tư duy, mà còn là nơi học sinh giới thiệu các sản phẩm sáng tạo gắn với thực tiễn.

Tranh tài lập trình, toán tư duy

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về chất lượng chuyên môn. Ở bảng A (thi lập trình, dành cho học sinh tiểu học), có 14 thí sinh đạt từ 400 điểm trở lên và 27 thí sinh đạt trên 300 điểm. Tại bảng B (thi lập trình, dành cho học sinh THCS), có 7 thí sinh đạt từ 300 điểm trở lên và 34 thí sinh đạt trên 200 điểm. Khoảng cách điểm số giữa các thí sinh dẫn đầu khá sát nhau, phản ánh sự cạnh tranh quyết liệt cũng như chất lượng đồng đều.

Đối với bảng C1 (thi lập trình, dành cho học sinh THPT khối chuyên), có 2 đội đạt trên 400 điểm, 6 đội đạt trên 300 điểm và 10 đội đạt trên 200 điểm. Trong khi đó, bảng C2 (thi lập trình, dành cho học sinh THPT khối không chuyên) ghi nhận 7 thí sinh đạt từ 400 điểm trở lên và 14 thí sinh đạt trên 300 điểm.

Xuất sắc giành giải nhất tại bảng C1 là đội thi của em Phạm Minh Quân (lớp 11C3A) và em Nguyễn Thanh Bình (lớp 11C8), đều là học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng).

Theo Quân, điểm khác biệt của bảng thi dành cho học sinh khối chuyên là các bài toán yêu cầu tư duy giải thuật chuyên sâu và khả năng vận dụng các thuật toán nâng cao. Đề thi năm nay gồm 5 bài trong thời gian 2 giờ 30 phút nên tạo áp lực không nhỏ cho các đội.

“Chúng em dành khoảng một tháng để cùng luyện đề, trao đổi cách tiếp cận các dạng bài và xây dựng phương án phối hợp để tìm được hướng giải tối ưu trong thời gian ngắn. Trước khi thi, cả hai thống nhất phân công công việc theo thế mạnh của từng người, còn những bài khó sẽ cùng thảo luận để tìm ra lời giải hiệu quả nhất. Em nghĩ việc chuẩn bị kỹ lưỡng và có chiến thuật hợp lý là yếu tố rất quan trọng” - Quân chia sẻ.

Nếu các bảng thi lập trình là nơi thí sinh thể hiện năng lực công nghệ thông tin thì bảng M1, M2 lại là sân chơi dành cho những em có khả năng tư duy logic và suy luận toán học.

Em Cao Phong (lớp 5D, Trường Tiểu học Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam) - thí sinh đoạt giải nhất bảng M1 cho biết bản thân đã dành nhiều thời gian luyện tập trước khi bước vào hội thi.

Phong “bật mí”: “Em thường tìm các đề toán tư duy trên mạng để làm quen với nhiều dạng bài khác nhau. Theo em, dạng toán này không chỉ yêu cầu biết công thức mà còn phải quan sát, phân tích và tìm ra quy luật của bài toán. Khi vào phòng thi, em nhận thấy một số câu hỏi có cách tư duy tương tự những bài từng luyện tập nên cảm thấy tự tin hơn. Em rất vui khi đạt kết quả tốt và sẽ tiếp tục cố gắng để tham gia cuộc thi cấp khu vực”.

Khơi nguồn sáng tạo từ thực tiễn

Khác với những phần thi yêu cầu giải quyết bài toán trên máy tính, các đội thi về sản phẩm sáng tạo thuộc các bảng: D1, D2, D3 (tương ứng với từng cấp học: Tiểu học, THCS, THPT) phải trực tiếp giới thiệu, trình bày sản phẩm và trả lời các câu hỏi phản biện từ ban giám khảo.

Các bảng này đã ghi nhận nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ cảm biến, nhận dạng hình ảnh và dữ liệu thời gian thực; hướng đến việc giải quyết những vấn đề thực tế như hỗ trợ người khuyết tật giao tiếp, hỗ trợ trẻ tự kỷ phát triển kỹ năng, cảnh báo lũ và phòng tránh thiên tai, cảnh báo bỏ quên trẻ trên ô tô hay hỗ trợ quản lý hoạt động trường học...

Nổi bật là dự án “Em học luật an toàn giao thông” của Nguyễn Lân Nhật và Nguyễn Thanh Hà (lớp 8A4, Trường Tiểu học - THCS - THPT Sao Việt, phường Pleiku) - sản phẩm sáng tạo duy nhất giành giải nhất.

Theo Nhật, sản phẩm trên xuất phát từ thực tế nhiều học sinh còn thiếu kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông. Với mong muốn giúp các bạn tiếp cận luật giao thông một cách gần gũi hơn, nhóm đã phát triển website gồm các bài học dưới dạng video kết hợp câu hỏi tương tác, đồng thời đưa vào nhiều tình huống thực tế để học sinh quan sát, nhận diện đúng - sai và lựa chọn cách xử lý phù hợp. Ngoài ra, nhóm còn thiết kế thêm các trò chơi về biển báo và an toàn giao thông để việc học trở nên sinh động hơn.

Nguyễn Lân Nhật và Nguyễn Thanh Hà trình bày sản phẩm trước ban giám khảo. Ảnh: ĐVCC

“Chúng em dành khoảng 10 tháng để hoàn thiện website. Ngoài việc tự xây dựng nội dung và tìm hiểu về lập trình, nhóm còn nhận được sự hỗ trợ của thầy cô và góp ý chuyên môn từ lực lượng Cảnh sát giao thông ở địa phương để bảo đảm tính chính xác.

Hiện website đã được đưa vào một số hoạt động trải nghiệm tại trường và nhận được phản hồi tích cực từ các bạn, tạo động lực để nhóm tiếp tục phát triển sản phẩm” - Nhật thông tin thêm.

Anh Nguyễn Chí Hiếu phát biểu tại lễ bế mạc hội thi. Ảnh: D.L “Hội thi không chỉ tạo môi trường để các em giao lưu, học hỏi, phát huy khả năng sáng tạo mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu về tin học, tư duy logic và sáng tạo công nghệ. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nhu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới” - anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban tổ chức hội thi - nhấn mạnh.