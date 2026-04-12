Trường THPT chuyên Hùng Vương tổ chức giải “Hùng Vương Robotic Competition” lần thứ I - năm 2026

QUANG TRƯƠNG
(GLO)- Sáng 12-4, Trường THPT chuyên Hùng Vương phối hợp với Công ty TNHH Thiết bị Hà An tổ chức Giải “Hùng Vương Robotic Competition” lần thứ I - năm 2026, thu hút sự tham gia sôi nổi của 10 đội tuyển đến từ học sinh khối lớp 10 và 11 trong toàn trường.

Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức sân chơi về robotics, nhằm tạo điều kiện để học sinh phát huy khả năng sáng tạo, tư duy logic và vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn.

Hai robot phối hợp thi đấu nhằm ghi điểm tối đa trên sân. Ảnh: Q.T

Cuộc thi được tổ chức với hai nội dung chính gồm Teamwork Challenge và Robot Skills Challenge (Kỹ năng robot). Ở nội dung Teamwork Challenge, các đội thi được bắt cặp ngẫu nhiên để tạo thành liên minh, hai robot phối hợp thi đấu nhằm ghi điểm tối đa trên sân. Trong khi đó, ở nội dung Robot Skills Challenge, mỗi đội thi đấu độc lập qua hai phần: Autonomous Coding (lập trình điều khiển tự động) và Driver Controlled (điều khiển bằng tay cầm).

Kết quả các phần thi được Ban Giám khảo đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như: điểm thi đấu trên sân, chiến thuật, thiết kế robot, khả năng lập trình tự động (Autonomous) và chất lượng sổ tay kỹ thuật. Bên cạnh đó, các đội còn được đánh giá toàn diện thông qua quá trình thi đấu thực tế, phần phỏng vấn cũng như mức độ hoàn thiện trong thiết kế và lập trình robot.

Không khí cuộc thi diễn ra sôi nổi, hào hứng với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo giáo viên và học sinh. Nhiều đội đã thể hiện sự phối hợp ăn ý, kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt và tinh thần thi đấu tự tin.

Kết quả, giải nhất nội dung Robot Skills Challenge thuộc về đội HVR5 (Voi Ma Mút). Ở nội dung Teamwork Challenge, chức vô địch thuộc về liên minh giữa đội HVR5 (Voi Ma Mút) và đội HVR8 (KDN-BD Robotics).

Ban tổ chức trao giải cho đội xuất sắc ở các phần thi. Ảnh: Q.T

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khác: giải Tiềm năng cho các đội HVR7 (Bông hoa thanh quế), HVR9 (Googo Gaga), HVR10 (Cho Team); giải Tinh thần thể thao thuộc về đội HVR8 (KDN-BD Robotics); giải Năng lượng thuộc về đội HVR3 (Ngũ Hành Sơn); giải Xây dựng thuộc về đội HVR4 (Đắng Band); giải Lập trình thuộc về đội HVR1 (C3A – 2528); giải Sáng tạo thuộc về đội HVR2 (Canh tác hào quang); giải Thiết kế thuộc về đội HVR6 (VICAT). Đội HVR5 (Voi Ma Mút) xuất sắc giành giải thưởng cao nhất toàn cuộc thi.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng vinh danh giáo viên đồng hành xuất sắc là cô Nguyễn Thị Liêu Na và thầy Võ Văn Tú.

Cuộc thi tạo điều kiện để học sinh phát huy khả năng sáng tạo, tư duy logic. Ảnh: Q.T

Giải “Hùng Vương Robotic Competition” không chỉ là sân chơi bổ ích, góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học mà còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và bản lĩnh thi đấu. Qua đó, nhà trường tiếp tục khẳng định định hướng phát triển giáo dục toàn diện, gắn học với hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời đại công nghệ số.

Chàng trai Gia Lai chinh phục bằng sáng chế robot siêu nhỏ

(GLO)- Từ niềm say mê mày mò mạch điện tử khi còn là học sinh, Nguyễn Đỗ Quốc Anh (24 tuổi, cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đã trở thành chủ nhân bằng sáng chế độc quyền cho robot tự hành kích thước siêu nhỏ 6×8 cm.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 7 đến 10-4, Đoàn công tác của Lữ đoàn 955 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo kết hợp định hướng, thu hút nguồn nhân lực tại 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh), nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Khơi dậy hứng thú học toán cho học sinh, sinh viên

(GLO)- Ngày 29-3 vừa qua, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội Toán học mở - Gia Lai 2026 (MOD 2026) với chủ đề “Toán học và Hy vọng”, thu hút gần 2.000 học sinh, sinh viên và giáo viên tham gia.

Hơn 7.400 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

Miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm 2029

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý trước ngày 4-4.

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

(GLO) - Từ một suất học bổng 70% chưa trọn năm học, Phạm Huỳnh Bảo Ngọc - cô học trò đến từ xã Đak Pơ - đã tạo nên bước ngoặt ấn tượng khi xuất sắc giành học bổng toàn phần cho hai năm học cuối cấp tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai).

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026. Theo đó, mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID để thay thế bản giấy.

