Trường THPT chuyên Hùng Vương tổ chức giải “Hùng Vương Robotic Competition” lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Sáng 12-4, Trường THPT chuyên Hùng Vương phối hợp với Công ty TNHH Thiết bị Hà An tổ chức Giải “Hùng Vương Robotic Competition” lần thứ I - năm 2026, thu hút sự tham gia sôi nổi của 10 đội tuyển đến từ học sinh khối lớp 10 và 11 trong toàn trường.

Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức sân chơi về robotics, nhằm tạo điều kiện để học sinh phát huy khả năng sáng tạo, tư duy logic và vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn.

Hai robot phối hợp thi đấu nhằm ghi điểm tối đa trên sân. Ảnh: Q.T

Cuộc thi được tổ chức với hai nội dung chính gồm Teamwork Challenge và Robot Skills Challenge (Kỹ năng robot). Ở nội dung Teamwork Challenge, các đội thi được bắt cặp ngẫu nhiên để tạo thành liên minh, hai robot phối hợp thi đấu nhằm ghi điểm tối đa trên sân. Trong khi đó, ở nội dung Robot Skills Challenge, mỗi đội thi đấu độc lập qua hai phần: Autonomous Coding (lập trình điều khiển tự động) và Driver Controlled (điều khiển bằng tay cầm).

Kết quả các phần thi được Ban Giám khảo đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như: điểm thi đấu trên sân, chiến thuật, thiết kế robot, khả năng lập trình tự động (Autonomous) và chất lượng sổ tay kỹ thuật. Bên cạnh đó, các đội còn được đánh giá toàn diện thông qua quá trình thi đấu thực tế, phần phỏng vấn cũng như mức độ hoàn thiện trong thiết kế và lập trình robot.

Không khí cuộc thi diễn ra sôi nổi, hào hứng với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo giáo viên và học sinh. Nhiều đội đã thể hiện sự phối hợp ăn ý, kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt và tinh thần thi đấu tự tin.

Kết quả, giải nhất nội dung Robot Skills Challenge thuộc về đội HVR5 (Voi Ma Mút). Ở nội dung Teamwork Challenge, chức vô địch thuộc về liên minh giữa đội HVR5 (Voi Ma Mút) và đội HVR8 (KDN-BD Robotics).

Ban tổ chức trao giải cho đội xuất sắc ở các phần thi. Ảnh: Q.T

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khác: giải Tiềm năng cho các đội HVR7 (Bông hoa thanh quế), HVR9 (Googo Gaga), HVR10 (Cho Team); giải Tinh thần thể thao thuộc về đội HVR8 (KDN-BD Robotics); giải Năng lượng thuộc về đội HVR3 (Ngũ Hành Sơn); giải Xây dựng thuộc về đội HVR4 (Đắng Band); giải Lập trình thuộc về đội HVR1 (C3A – 2528); giải Sáng tạo thuộc về đội HVR2 (Canh tác hào quang); giải Thiết kế thuộc về đội HVR6 (VICAT). Đội HVR5 (Voi Ma Mút) xuất sắc giành giải thưởng cao nhất toàn cuộc thi.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng vinh danh giáo viên đồng hành xuất sắc là cô Nguyễn Thị Liêu Na và thầy Võ Văn Tú.

Cuộc thi tạo điều kiện để học sinh phát huy khả năng sáng tạo, tư duy logic. Ảnh: Q.T

Giải “Hùng Vương Robotic Competition” không chỉ là sân chơi bổ ích, góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học mà còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và bản lĩnh thi đấu. Qua đó, nhà trường tiếp tục khẳng định định hướng phát triển giáo dục toàn diện, gắn học với hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời đại công nghệ số.