Xuống tận buôn làng tuyển sinh đầu cấp

(GLO)- Những ngày đầu tháng 6, các cô giáo mầm non ở những xã vùng sâu ở Gia Lai lại trực tiếp xuống từng thôn, làng, gõ cửa từng nhà để tuyển sinh đầu cấp. Đối với giáo viên vùng sâu, tuyển sinh không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn, đó còn là tình yêu và trách nhiệm dành cho trẻ nhỏ.

Gần 10 ngày qua, cô giáo Ksor H’Nunh (Trường Mầm non Họa Mi, xã Ia Tul) cùng đồng nghiệp lặn lội xuống từng hộ gia đình có con em trong độ tuổi đến trường tại buôn Biah A để vận động học sinh ra lớp. Mang theo danh sách học sinh, những tờ rơi tuyên truyền và cả sự kiên trì, các cô giáo len lỏi qua từng con đường làng.

Với các cô, điều khó khăn nhất không phải là quãng đường xa, là thời tiết nắng nóng gay gắt mà là làm sao để phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của giáo dục mầm non bởi nhiều gia đình vẫn có tâm lý để con ở nhà cho ông bà trông hoặc theo cha mẹ lên nương rẫy.

Khi phụ huynh đã đồng ý cho con ra lớp, cô H’Nunh cùng đồng nghiệp lại giúp gia đình hoàn thiện hồ sơ nộp trực tiếp hoặc trực tuyến nếu đủ điều kiện. Nhiều gia đình chưa quen sử dụng điện thoại thông minh hoặc các ứng dụng công nghệ nên giáo viên gần như làm thay toàn bộ các bước đăng ký.

Cô Ksor H’Nunh - giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, xã Ia Tul (bìa trái) hướng dẫn phụ huynh nộp hồ sơ trực tuyến cho con em mình. Ảnh: V.C

“Có những hộ gia đình, chúng tôi phải đến nhiều lần. Có khi trò chuyện cả buổi để giải thích cho phụ huynh hiểu rằng cho trẻ đến trường sớm sẽ giúp các em phát triển kỹ năng, tự tin hơn khi vào lớp 1.

Nhờ đó, sau hơn 1 tuần, nhóm tôi đã vận động được 30 trẻ từ 2-3 tuổi đến trường trong năm học tới” - cô H’Nunh kể.

Cô Mai Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi - cho biết: Năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến có 209 học sinh với 7 lớp. Do 100% học sinh là người dân tộc thiểu số nên ngay từ đầu đợt tuyển sinh, Ban Giám hiệu đã phân công giáo viên trực tiếp xuống 3 buôn: Biah A, Biah B và Tơ Khế để rà soát, vận động trẻ ra lớp. Đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã tuyển sinh được 186 em, đạt 88,9% kế hoạch. Mục tiêu của trường là đến ngày 1-6 sẽ hoàn thành chỉ tiêu.

Trong khi đó, năm học tới, Trường Mẫu giáo Sao Mai (xã Ia Pa) dự kiến có 490 trẻ với 14 lớp. Trong đó chỉ tiêu tuyển mới 249 em.

Cô Nguyễn Thị Lam - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường - cho hay: Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh, trường đã phối hợp với hệ thống chính trị các thôn, làng điều tra, rà soát trẻ trong độ tuổi đến trường; đồng thời thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của thôn để người dân nắm được thời gian tuyển sinh của nhà trường và hồ sơ học sinh cần chuẩn bị để đăng ký nhập học.

“Từ ngày 1-6, 10 nhóm giáo viên được thành lập và trực tiếp xuống 10 thôn, làng trong xã để tuyển sinh. Nếu đến thời điểm ngày 10-6 vẫn chưa đạt chỉ tiêu, nhà trường sẽ tiếp tục kéo dài thời gian tuyển sinh để bảo đảm tất cả trẻ trong độ tuổi đều được đến trường” - cô Lam khẳng định.

Giáo viên Trường Mẫu giáo Sao Mai xuống trực tiếp các thôn, làng tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa các cháu học sinh đúng độ tuổi ra lớp. Ảnh: V.C

Là giáo viên dạy tại điểm Trường Mẫu giáo Sao Mai tại thôn H’Lil 1 nên cô Ksor H’Rĩu được phân công tuyển sinh ngay tại thôn với chỉ tiêu 40 học sinh. Con số tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại không hề dễ dàng.

“Không chỉ tuyên truyền, mỗi chuyến đi còn là dịp để tôi nắm bắt hoàn cảnh của từng gia đình. Có em thiếu giấy khai sinh, có em thuộc diện hộ nghèo, có em mồ côi ở với ông bà. Từ những thông tin đó, nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ, nhằm tạo điều kiện cho trẻ được đến lớp” - cô H’Rĩu chia sẻ.

Tương tự, những ngày này Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Ia Dreh) cũng đang dồn lực cho công tác tuyển sinh đầu cấp. Hiệu trưởng Hoàng Thị Minh Châu cho biết: Những năm qua, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi của trường đạt 98%. Để duy trì sĩ số 320 học sinh tại 6 điểm trường trong năm học mới, nhà trường phải tuyển sinh thêm 105 học sinh.

Là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, phụ huynh chưa quan tâm nhiều đến chuyện học hành của con cái cũng như điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế nên công tác tuyển sinh đầu cấp của trường gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh việc cử giáo viên xuống tận thôn, làng tuyển sinh, nhà trường bố trí giáo viên thường trực tại các điểm trường để tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn phụ huynh hoàn thiện thủ tục. Hiện tại, trường đã tuyển sinh đạt 90% chỉ tiêu.

Không ít phụ huynh sau khi được giáo viên tư vấn đã thay đổi suy nghĩ. Chị Siu Ksor H’Sora (buôn Nông Siu, xã Ia Dreh) bộc bạch: “Trước đây gia đình dự định để con gái 3 tuổi ở nhà thêm một năm vì nghĩ còn nhỏ.

Sau nhiều lần được cô giáo đến tận nhà tuyên truyền, vận động, thông báo các chế độ, chính sách con được hưởng khi đi học cũng như lợi ích việc đến trường đúng độ tuổi nên tôi yên tâm đăng ký nhập học cho con”.