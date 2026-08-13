Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tuyển sinh

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Phụ huynh đưa con đi thi lại tại Trường chuyên Tuyên Quang: Mong khách quan, công bằng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ 13 giờ chiều nay 13.8, lực lượng chức năng đã có mặt tại cổng Trường THPT chuyên Tuyên Quang để đảm bảo an ninh và kiểm soát người ra vào điểm thi.

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, từ 13 giờ hôm nay 13.8, lực lượng chức năng đã có mặt tại cổng Trường THPT chuyên Tuyên Quang để đảm bảo an ninh và kiểm soát người ra vào điểm thi.

Toàn bộ người ra vào điểm thi đều được kiểm tra nghiêm ngặt, những người được phát thẻ, có chức năng nhiệm vụ liên quan đến kỳ thi mới được phép vào trong.

Phụ huynh đưa con đến điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang làm thủ tục chiều 13.8. Ảnh: LONG QUYỀN
Phụ huynh đưa con đến điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang làm thủ tục chiều 13.8. Ảnh: LONG QUYỀN

Đến 13 giờ 30, nhiều phụ huynh đã đưa con, cháu đến điểm thi để làm thủ tục tham gia kỳ thi, chỉ thí sinh tham gia kỳ thi mới được vào trường.

Đến hơn 14 giờ, hầu hết thí sinh đã vào trong điểm thi, lực lượng chức năng đóng cổng, tiếp tục túc trực đảm bảo an ninh khu vực.

Trao đổi với Thanh Niên, chị H., một phụ huynh (giấu tên) cho biết, gia đình làm nông, ở khá xa, cách điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang gần 30 km. Giữa cái nóng gay gắt buổi trưa, chị và con đi xe máy xuống trường để chuẩn bị làm thủ tục cho kỳ thi lại.

Nữ phụ huynh cho biết chỉ mong kỳ thi lại khách quan, đánh giá đúng thực lực của các thí sinh. Chị cũng tiếc nuối bởi từ lúc phát hiện sai phạm tại điểm thi, con chị cũng không ôn được gì.

"Cứ nghĩ sẽ tìm ra bạn nào làm sai để xử lý, nên cháu cũng không ôn tập lại. Chỉ sau khi công bố việc cho thi lại cháu mới bắt đầu ôn tập. Gia đình cũng chỉ biết động viên cháu kiến thức đến đâu làm đến đó thôi", phụ huynh này nói.

Một người dân sống gần khu vực Trường THPT chuyên Tuyên Quang cho biết cũng có cháu tham gia thi lại. "Thi lại giờ cũng chỉ mong nghiêm túc, công bằng. Chúng tôi cũng thương những cháu không liên quan phải thi lại", bà cho hay.

Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho biết, qua rà soát, toàn bộ 322/322 học sinh lớp 12 của Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã xác nhận tham dự kỳ thi lại. Trong số 6 thí sinh tự do thuộc điểm thi này, có 4 em đăng ký dự thi, 2 em hiện là sinh viên đại học xác nhận không tham gia.

Theo phương án tổ chức thi, 326 thí sinh được bố trí 15 phòng thi. Ngày 14.8, buổi sáng thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; chiều thi môn toán, thời gian 90 phút. Ngày 15.8, buổi sáng thí sinh làm 2 bài thi 2 môn tự chọn, thời gian 50 phút/môn; buổi chiều dự phòng.

Dưới đây là hình ảnh an ninh được kiểm soát chặt chẽ tại điểm thi, chỉ những người có nhiệm vụ liên quan đến kỳ thi mới được vào trong Trường THPT chuyên Tuyên Quang:

Lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ tại điểm thi. Ảnh: LONG QUYỀN
Lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ tại điểm thi. Ảnh: LONG QUYỀN
Thí sinh vào điểm thi đầu giờ chiều nay để làm thủ tục thi. Ảnh: LONG QUYỀN
Thí sinh vào điểm thi đầu giờ chiều nay để làm thủ tục thi. Ảnh: LONG QUYỀN
Các thí sinh đến điểm thi nghe quy chế thi và đăng ký thi. Ảnh: LONG QUYỀN
Các thí sinh đến điểm thi nghe quy chế thi và đăng ký thi. Ảnh: LONG QUYỀN
Đến 14 giờ 30 phút, các thí sinh đã hoàn tất các thủ tục và ra về. Ảnh: LONG QUYỀN
Đến 14 giờ 30 phút, các thí sinh đã hoàn tất các thủ tục và ra về. Ảnh: LONG QUYỀN

Theo Long Quyền - Mai Hà (thanhnien.vn)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

Tuyển sinh

(GLO)- Ngay sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo của Bộ GD&ĐT, sáng 9-8, một số trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Học viện Ngân hàng (BAV) là trường khối kinh tế đầu tiên công bố điểm chuẩn, với mức từ 20,2-26,61 điểm cho 45 chương trình đào tạo.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Tuyển sinh

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

Tuyển sinh

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

null