Phụ huynh đưa con đi thi lại tại Trường chuyên Tuyên Quang: Mong khách quan, công bằng

Từ 13 giờ chiều nay 13.8, lực lượng chức năng đã có mặt tại cổng Trường THPT chuyên Tuyên Quang để đảm bảo an ninh và kiểm soát người ra vào điểm thi.

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, từ 13 giờ hôm nay 13.8, lực lượng chức năng đã có mặt tại cổng Trường THPT chuyên Tuyên Quang để đảm bảo an ninh và kiểm soát người ra vào điểm thi.

Toàn bộ người ra vào điểm thi đều được kiểm tra nghiêm ngặt, những người được phát thẻ, có chức năng nhiệm vụ liên quan đến kỳ thi mới được phép vào trong.

Phụ huynh đưa con đến điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang làm thủ tục chiều 13.8. Ảnh: LONG QUYỀN

Đến 13 giờ 30, nhiều phụ huynh đã đưa con, cháu đến điểm thi để làm thủ tục tham gia kỳ thi, chỉ thí sinh tham gia kỳ thi mới được vào trường.

Đến hơn 14 giờ, hầu hết thí sinh đã vào trong điểm thi, lực lượng chức năng đóng cổng, tiếp tục túc trực đảm bảo an ninh khu vực.

Trao đổi với Thanh Niên, chị H., một phụ huynh (giấu tên) cho biết, gia đình làm nông, ở khá xa, cách điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang gần 30 km. Giữa cái nóng gay gắt buổi trưa, chị và con đi xe máy xuống trường để chuẩn bị làm thủ tục cho kỳ thi lại.

Nữ phụ huynh cho biết chỉ mong kỳ thi lại khách quan, đánh giá đúng thực lực của các thí sinh. Chị cũng tiếc nuối bởi từ lúc phát hiện sai phạm tại điểm thi, con chị cũng không ôn được gì.

"Cứ nghĩ sẽ tìm ra bạn nào làm sai để xử lý, nên cháu cũng không ôn tập lại. Chỉ sau khi công bố việc cho thi lại cháu mới bắt đầu ôn tập. Gia đình cũng chỉ biết động viên cháu kiến thức đến đâu làm đến đó thôi", phụ huynh này nói.

Một người dân sống gần khu vực Trường THPT chuyên Tuyên Quang cho biết cũng có cháu tham gia thi lại. "Thi lại giờ cũng chỉ mong nghiêm túc, công bằng. Chúng tôi cũng thương những cháu không liên quan phải thi lại", bà cho hay.

Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho biết, qua rà soát, toàn bộ 322/322 học sinh lớp 12 của Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã xác nhận tham dự kỳ thi lại. Trong số 6 thí sinh tự do thuộc điểm thi này, có 4 em đăng ký dự thi, 2 em hiện là sinh viên đại học xác nhận không tham gia.

Theo phương án tổ chức thi, 326 thí sinh được bố trí 15 phòng thi. Ngày 14.8, buổi sáng thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; chiều thi môn toán, thời gian 90 phút. Ngày 15.8, buổi sáng thí sinh làm 2 bài thi 2 môn tự chọn, thời gian 50 phút/môn; buổi chiều dự phòng.

Dưới đây là hình ảnh an ninh được kiểm soát chặt chẽ tại điểm thi, chỉ những người có nhiệm vụ liên quan đến kỳ thi mới được vào trong Trường THPT chuyên Tuyên Quang:

Lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ tại điểm thi. Ảnh: LONG QUYỀN

Thí sinh vào điểm thi đầu giờ chiều nay để làm thủ tục thi. Ảnh: LONG QUYỀN

Các thí sinh đến điểm thi nghe quy chế thi và đăng ký thi. Ảnh: LONG QUYỀN

Đến 14 giờ 30 phút, các thí sinh đã hoàn tất các thủ tục và ra về. Ảnh: LONG QUYỀN

Theo Long Quyền - Mai Hà (thanhnien.vn)