Những giấy tờ nào trường đại học không được yêu cầu thí sinh nộp lại?

(GLO)- Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh nộp lại những giấy tờ hoặc minh chứng đã có trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoặc đã được kết nối từ các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Quy định này nhằm giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho thí sinh trong quá trình xét tuyển và nhập học.

Các thí sinh cần lưu ý một số giấy tờ không cần nộp lại. Ảnh: ChatGPT

Cụ thể, các trường không được yêu cầu nộp lại các giấy tờ như: kết quả học tập THPT (học bạ), kết quả thi tốt nghiệp THPT, thông tin về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, dữ liệu cư trú đã được xác thực trên hệ thống và các thông tin cá nhân đã được đồng bộ từ cơ sở dữ liệu quốc gia. Thay vào đó, các trường phải khai thác dữ liệu điện tử để phục vụ công tác tuyển sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo công khai danh mục hồ sơ cần nộp khi nhập học. Chỉ trong trường hợp cần đối chiếu hoặc xác minh thông tin chưa có trên hệ thống, nhà trường mới được yêu cầu thí sinh bổ sung các giấy tờ liên quan theo đúng quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh thường xuyên theo dõi thông báo của trường trúng tuyển để hoàn thành thủ tục đúng thời hạn, đồng thời không nộp các loại giấy tờ ngoài quy định nếu thông tin đã được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.