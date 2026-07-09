Sở GD-ĐT đề nghị thi lại môn toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang họp báo, thông tin một số nội dung liên quan đến đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh này, trong đó có vụ 'điểm 10 môn toán' gây xôn xao dư luận tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang diễn ra vào lúc 15 giờ 30, tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Mạnh Lợi và Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì họp báo.

Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh; đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Tuyên Quang...

Quang cảnh buổi họp báo tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang

Cuộc họp báo dự kiến sẽ kéo dài hơn 60 phút. Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang, thông tin về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên địa bàn tỉnh. Ông Cảnh cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Tuyên Quang có hơn 17.000 thí sinh học lớp 12 ở 92 trường học với 62 điểm thi. Hơn 3.600 cán bộ được huy động để tham gia các khâu.

Sau khi nhận được phản ánh về điểm 10 toán bất thường ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Sở GD-ĐT đã giao tất cả điểm thi rà soát các khâu và tất cả môn thi.

Đồng thời, Sở GD-ĐT chỉ đạo phân tích kết quả thi, đối chiếu học bạ, tập trung vào các thí sinh đạt điểm cao (từ 9 trở lên) hoặc có chênh lệch lớn với học bạ.

Kết quả kiểm tra điểm thi trung bình ở các môn thi đều thấp hơn điểm học bạ, song phù hợp năng lực học tập của học sinh, trừ trường hợp về điểm môn toán.

Tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, môn ngữ văn có 11/326 học sinh đạt từ 9 điểm, mức chênh lệch là 0,1 điểm so với học bạ. Môn ngoại ngữ có 207 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, với 1 điểm 10. Mức chênh lệch trung bình là 0,31 so với học bạ. Kết quả trên là phù hợp, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Riêng môn toán, 147 thí sinh đạt điểm 10 ở 13/15 phòng thi là “bất thường”. Cơ quan chức năng xác định là bất thường trong công tác coi thi và đang xử lý.

Sở GD-ĐT phối hợp Bộ GD-ĐT, cơ quan công an chức năng rà soát trình cấp thẩm quyền phương án xử lý, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của thí sinh.

Về giải pháp, Sở GD-ĐT đã phối hợp gặp mặt cha mẹ học sinh và học sinh trường chuyên Tuyên Quang, thí sinh tự do. Trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp, Sở GD-ĐT báo cáo trình UBND tỉnh bố trí thi lại môn toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của kỳ thi theo quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành Giáo dục.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Công an, Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo điều tra, làm rõ các vi phạm, xử lý nghiêm. Rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT trên cả nước.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT của học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang khiến dư luận chú ý. Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước. Chiều 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hà Duy, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Long Quyền (thanhnien.vn)