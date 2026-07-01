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Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn công nghệ-công nghiệp: 40 điểm 10

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Bộ GD-ĐT đã công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn công nghệ-công nghiệp vào sáng nay 1.7.

Sáng nay (1.7), Bộ GD-ĐT đã công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn công nghệ-công nghiệp.

Có tổng cộng 7.209 thí sinh thi môn công nghệ-công nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Điểm trung bình môn này là 6,5; trung vị là 6,25; có 40 thí sinh được điểm 10 môn này; không có thí sinh bị điểm 0 với môn công nghệ công nghiệp.

Phổ điểm như sau:

Phổ điểm môn công nghệ-công nghiệp kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh chụp màn hình
Phổ điểm môn công nghệ-công nghiệp kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh chụp màn hình
Các chỉ số thống kê cơ bản môn công nghệ-công nghiệp năm 2025 và 2026. Ảnh chụp màn hình
Các chỉ số thống kê cơ bản môn công nghệ-công nghiệp năm 2025 và 2026. Ảnh chụp màn hình
Phổ điểm môn công nghệ-công nghiệp năm 2025 và 2026. Ảnh chụp màn hình
Phổ điểm môn công nghệ-công nghiệp năm 2025 và 2026. Ảnh chụp màn hình
Top những tỉnh thành có điểm trung bình môn công nghệ-công nghiệp cao nhất và những nơi có nhiều điểm 10 nhất với môn tự chọn này. Ảnh chụp màn hình
Top những tỉnh thành có điểm trung bình môn công nghệ-công nghiệp cao nhất và những nơi có nhiều điểm 10 nhất với môn tự chọn này. Ảnh chụp màn hình

Môn công nghệ-công nghiệp là 1 trong số những môn thi tự chọn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh thi trong ngày 12.6.

Năm 2026, cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo thống kê số thí sinh đăng ký môn thi mà Bộ GD-ĐT đã công bố, ngoài 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán, lịch sử là môn thi được thí sinh lựa chọn nhiều nhất với 570.800 thí sinh. Đây cũng là môn có số lượng thí sinh lựa chọn tăng nhiều nhất so với năm trước. Tiếp đến là môn địa lý với 448.725 thí sinh; môn ngoại ngữ có 347.455 thí sinh lựa chọn, giảm so với năm 2025 (364.979 thí sinh).

Môn vật lý có 389.630 thí sinh lựa chọn, tăng so với năm 2025 (354.298 thí sinh); môn hóa học cũng từ 246.700 thí sinh của năm 2025 lên 253.966. Môn tin học tăng mạnh từ 7.716 thí sinh năm 2025 lên 18.691 đăng ký dự thi năm nay.

Môn công nghệ-công nghiệp tăng lên thành 7.402 thí sinh đăng ký trong khi năm trước là 2.428 thí sinh. Đây vẫn là môn có số lượng thí sinh lựa chọn thấp nhất trong số các môn thi tự chọn.

Theo Thúy Hằng (thanhnien.vn)

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