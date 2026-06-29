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Dự báo phổ điểm THPT 2026: Khó xảy ra biến động lớn

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P.V (Theo Báo Văn hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(GLO)- Sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết thúc, nhiều chuyên gia giáo dục nhận định, mặt bằng điểm thi năm nay nhiều khả năng không có biến động quá lớn, do đó điểm chuẩn đại học ở phần lớn ngành học được dự báo sẽ tương đối ổn định.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc và cơ bản đạt các mục tiêu đề ra. Đề thi được đánh giá bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, có tính phân hóa phù hợp, vừa phục vụ xét công nhận tốt nghiệp vừa cung cấp dữ liệu cho công tác tuyển sinh đại học.

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Dự báo mặt bằng điểm thi năm nay nhiều khả năng không có biến động quá lớn. Ảnh: Phương Vi

Nhiều chuyên gia nhận định phổ điểm năm nay sẽ không chênh lệch lớn so với năm trước. Một số môn có thể xuất hiện nhiều điểm cao, trong khi một số môn vẫn duy trì tính phân hóa nhằm phục vụ công tác tuyển sinh. Điều này giúp các trường đại học có cơ sở lựa chọn thí sinh phù hợp.

Theo dự báo của giới chuyên môn, điểm chuẩn đại học năm 2026 khó xuất hiện những đợt tăng hoặc giảm mạnh trên diện rộng. Những ngành có sức hút lớn như y dược, công nghệ thông tin, kinh tế, sư phạm hoặc các trường tốp đầu vẫn có thể duy trì mức cạnh tranh cao. Tuy nhiên, sự biến động nếu có chủ yếu xảy ra ở từng ngành hoặc từng trường, phụ thuộc vào chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng nguyện vọng đăng ký và tổ hợp xét tuyển.

Bên cạnh đó, quy chế tuyển sinh năm 2026 có một số điểm mới. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển phải đạt tối thiểu 15 điểm theo tổ hợp 3 môn hoặc điểm Toán, Ngữ văn và một môn khác theo quy định. Đây được xem là điều kiện nguồn tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2026.

Các chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo thí sinh không nên quá lo lắng trước những dự báo về điểm chuẩn. Việc lựa chọn nguyện vọng cần căn cứ vào năng lực bản thân, phổ điểm thực tế sau khi Bộ GD-ĐT công bố và mức điểm chuẩn của các năm trước. Việc sắp xếp nguyện vọng hợp lý vẫn là yếu tố quan trọng giúp nâng cao cơ hội trúng tuyển.

Nhìn chung, ở thời điểm hiện tại, chưa có cơ sở để khẳng định điểm chuẩn đại học năm 2026 sẽ biến động mạnh trên diện rộng. Mọi dự báo đều cần chờ phổ điểm chính thức và dữ liệu đăng ký nguyện vọng của thí sinh trong thời gian tới.

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