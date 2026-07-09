(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, thí sinh sẽ bước vào giai đoạn đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiều chuyên gia tuyển sinh khuyến nghị thí sinh nên hoàn thành bản nháp nguyện vọng trước ngày 12-7 để có đủ thời gian rà soát, điều chỉnh và tránh sai sót khi hệ thống chính thức mở đăng ký.

Thí sinh nên hoàn thành bản nháp nguyện vọng trước ngày 12-7 để có đủ thời gian rà soát, điều chỉnh. Ảnh nguồn Báo Thanh Niên

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ 16-7 đến 17 giờ ngày 28-7, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống. Sau đó, từ 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo lịch phân chia của Bộ.

Các trường đại học lưu ý, việc chuẩn bị sớm danh sách nguyện vọng giúp thí sinh có thời gian cân nhắc kỹ giữa năng lực, sở thích, điều kiện gia đình và cơ hội trúng tuyển. Thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn các năm trước, phương thức xét tuyển của từng trường, đồng thời sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự ưu tiên mong muốn, bởi hệ thống chỉ xét nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện bản nháp trước ngày 12-7 cũng giúp thí sinh chủ động kiểm tra thông tin cá nhân, tổ hợp xét tuyển, mã trường, mã ngành và hạn chế tình trạng quá tải hệ thống vào những ngày cuối. Sau khi đăng ký chính thức, thí sinh cần kiểm tra lại toàn bộ thông tin, lưu minh chứng và hoàn thành việc nộp lệ phí đúng thời hạn để nguyện vọng được xác nhận hợp lệ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh thường xuyên theo dõi thông báo trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và website của các cơ sở đào tạo để cập nhật những hướng dẫn mới nhất, bảo đảm quyền lợi trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026.