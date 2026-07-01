Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn hóa học: 412 điểm 10

Theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn hóa học được Bộ GD-ĐT công bố, điểm trung bình là 6,26; trung vị là 6,5; cả nước có 412 điểm 10 hóa học và không có thí sinh bị 0 điểm môn này.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn hóa học

Các chỉ số thống kê cơ bản môn hóa học năm 2025 và 2026

Phổ điểm môn hóa học từ năm 2023-2026

Top 10 tỉnh có điểm trung bình môn hóa cao nhất 2026 và top 10 tỉnh có nhiều điểm 10 nhất môn hóa kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trước đó, thí sinh cả nước đã thi tốt nghiệp THPT 2026 trong 2 ngày 11 và 12.6.

Tại điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THCS Trần Bội Cơ, phường Chợ Lớn, TP.HCM, thí sinh Thành Long, học sinh lớp 12 chuyên hóa - Liên ngành, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) nhận định với cả môn hóa học và sinh học, để đạt khoảng 8 điểm thì không khó. Nhưng nếu muốn có mức điểm cao hơn, thí sinh phải nắm vững kiến thức, đặc biệt trong đề thi có những câu hỏi vận dụng kiến thức từ lớp 10, lớp 11.

Các 'anh tài' Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) tự tin sau giờ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh Phi Hào, lớp 12 chuyên hóa, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự đoán với hóa học nếu em "hên" có thể 10 điểm.

Thí sinh Gia Huy, lớp 12 chuyên Anh 2, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, mong muốn thi đậu ngành y đa khoa, Trường ĐH Y dược TP.HCM với tổ hợp B00. Chính vì thế, nam sinh có điểm IELTS 8.5 chọn 2 môn tự chọn là hóa học và sinh học.

Gia Huy cho rằng đề hóa học và sinh học năm nay, nếu so với năm trước thì có khó hơn nhưng không phải đến mức khó quá để "chặn" học sinh. Theo đánh giá của Gia Huy, với đề sinh học năm nay, thí sinh đạt trên 9 có thể nhiều hơn, đạt 10 điểm tuyệt đối với đề thi này khó hơn.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức môn hóa học

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức môn hóa học

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức môn hóa học