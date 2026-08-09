Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

(GLO)- Ngay sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo của Bộ GD&ĐT, sáng 9-8, một số trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Học viện Ngân hàng (BAV) là trường khối kinh tế đầu tiên công bố điểm chuẩn, với mức từ 20,2-26,61 điểm cho 45 chương trình đào tạo.

So với năm 2025, điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng năm 2026 nhìn chung tăng khoảng 1-1,5 điểm. Trong đó, ngành Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 26,61 điểm. Ngoài ra, 3 ngành có mức trúng tuyển trên 26 điểm gồm: Kiểm toán; Tài chính; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Học viện Ngân hàng là trường khối kinh tế đầu tiên công bố điểm chuẩn, với mức từ 20,2-26,61 điểm cho 45 chương trình đào tạo. Ảnh: TBNH

Ở chiều ngược lại, mức điểm chuẩn thấp nhất là 20,2 điểm, thuộc nhóm 4 chương trình liên kết cấp song bằng quốc tế. Với các chương trình còn lại, điểm chuẩn tương đối đồng đều, chủ yếu dao động trong khoảng 24-26 điểm.

Theo nhà trường, mùa tuyển sinh năm nay có gần 54.000 thí sinh đăng ký khoảng 124.500 nguyện vọng (tăng 50% so với năm 2025). Trong đó, khoảng 20.400 thí sinh có chứng chỉ quốc tế và 15.400 thí sinh xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực.

Về học phí, năm học tới, Học viện Ngân hàng dự kiến thu 27,8-29,4 triệu đồng/năm đối với chương trình chuẩn; 45 triệu đồng với chương trình chất lượng cao và 80 triệu đồng với chương trình liên kết quốc tế.