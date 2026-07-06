Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển, nhiều thí sinh quan tâm đến các ngành sư phạm, sức khỏe và pháp luật vẫn phải chờ thêm một mốc quan trọng vào ngày 8-7. Đây là thời điểm Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các nhóm ngành đặc thù này.

Ảnh minh họa: ChatGPT

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, sau khi Bộ công bố ngưỡng đầu vào, các cơ sở đào tạo sẽ căn cứ quy định để xác định và công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của từng ngành, từng chương trình đào tạo, đồng thời cập nhật trên hệ thống tuyển sinh trước 17 giờ ngày 10-7.

Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào không phải là điểm chuẩn trúng tuyển mà là mức điểm tối thiểu để thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

Vì vậy, thí sinh có nguyện vọng vào các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật cần theo dõi thông báo của Bộ GD&ĐT cũng như đề án tuyển sinh của từng trường để điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.