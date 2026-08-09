(GLO)- Nhiều trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh cũng như khu vực phía Nam đã lên lịch công bố điểm chuẩn năm 2026 trong chiều và tối nay (9-8) và ngày 10-8.

Ngày 9-8, nhiều trường đại học phía Nam đã thông báo thời gian dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026, sau khi hoàn tất quá trình xử lý nguyện vọng, lọc ảo.

Nhiều trường đại học phía Nam ấn định giờ công bố điểm chuẩn từ chiều 9-8. Ảnh minh họa: Nhật Thịnh/TNO

Các trường dự kiến công bố sau 17 giờ ngày 9-8 gồm có: Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Tài chính - Marketing cùng một số cơ sở đào tạo khác.

Trong khi đó, một số trường thành viên khác của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh như: Trường đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 10-8.

Tương tự, các trường: Học viện Hàng không Việt Nam, Trường đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh… cũng dự kiến công bố điểm chuẩn trong ngày 10-8.

Công bố của từng trường có thể khác nhau do sau khi nhận kết quả xử lý nguyện vọng, các cơ sở đào tạo còn phải rà soát dữ liệu và xác định kết quả trúng tuyển chính thức.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, các trường phải hoàn thành việc công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13-8.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo phải triệt để tuân thủ và thống nhất thực hiện quy định về danh sách trúng tuyển. Sau khi hoàn tất lần xử lý nguyện vọng cuối cùng vào ngày 10-8, các trường tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này.

Đặc biệt, Bộ lưu ý các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13-8 và không được kết thúc việc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 21-8.