Thêm 2 trường ĐH công bố điểm sàn ở mức 15

Mức điểm sàn đối với các phương thức tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026 của 2 trường ĐH này tạo cơ hội cho thí sinh từ học lực trung bình trở lên có thể tham gia xét tuyển.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Hội đồng Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) vừa chính thức công bố mức điểm sàn xét tuyển đối với các phương thức tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026.

Thí sinh và phụ huynh tìm hiểu thông tin xét tuyển tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Theo đó, điểm nhận hồ sơ áp dụng đối với 38 ngành đào tạo song ngữ và 4 ngành đào tạo tài năng (đào tạo 100% bằng tiếng Anh) như sau:

Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: 15 điểm (tổng điểm tổ hợp 3 môn).

Xét học bạ THPT (điểm trung bình tổ hợp 3 môn của 6 học kỳ): 18 điểm.

Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM: 600 điểm và xét kết quả kỳ thi V-SAT: 225 điểm.

Riêng nhóm ngành luật, mức điểm nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT vào ngày 8.7.

Thông tin điểm sàn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Trường ĐH Lạc Hồng

PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, cho biết tại phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, tất cả các ngành có điểm sàn từ 15. Riêng ngành dược, luật, luật kinh tế theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT công bố vào ngày 8.7.

Tại phương thức xét học bạ, trường lấy điểm sàn là 18, thí sinh sử dụng tổng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.

Với ngành luật, luật kinh tế, thí sinh phải đạt kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) ≥ 18 điểm, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT ≥ 8,5 điểm.

Với ngành dược, thí sinh phải đạt kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) ≥ 20 điểm, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT ≥ 8,5 điểm theo thang điểm 10.

Tại phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Trường ĐH Lạc Hồng tổ chức, điểm sàn từ 500, do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, điểm sàn từ 600.

Để tham gia xét tuyển ĐH, thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.

Thông tin cụ thể như sau:

Thông tin tuyển sinh Trường ĐH Lạc Hồng

Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường ĐH trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7. Trong thời gian này, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển.

Theo Mỹ Quyên (TNO)