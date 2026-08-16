Xét tuyển bổ sung đại học 2026: Nhiều trường còn chỉ tiêu, mức điểm không quá cao

(GLO)- Nhiều trường đại học, học viện trên cả nước đã thông báo hoặc dự kiến tuyển bổ sung năm 2026 với hàng trăm chỉ tiêu. Mức nhận hồ sơ khá rộng, có trường từ 16 điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo thông tin cập nhật đến ngày 16-8, nhiều cơ sở đào tạo vẫn còn chỉ tiêu sau đợt xét tuyển chính và đã công bố kế hoạch tuyển bổ sung. Thí sinh cần lưu ý chỉ tiêu, mức điểm và thời hạn đăng ký của từng trường có sự khác nhau.

Thí sinh và phụ huynh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học năm 2026. Ảnh: Nhật Quang/TTO

Tại phía Nam, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đợt 2 với 350 chỉ tiêu ngành Luật tại Phân hiệu Quảng Trị. Trường áp dụng các phương thức xét tuyển đã sử dụng trong đợt 1, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22 đến 31-8.

Đối với nhóm ngành pháp luật, thí sinh phải đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định. Với điểm thi tốt nghiệp THPT, một trong các điều kiện là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển từ 20 điểm đối với thí sinh khu vực 3, chưa tính điểm cộng; đồng thời, môn Toán hoặc Ngữ văn theo yêu cầu của tổ hợp phải đạt tối thiểu 6 điểm. Một số trường hợp có thể đáp ứng ngưỡng từ 18 điểm nếu đồng thời đạt yêu cầu về kết quả học tập lớp 12.

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tuyển bổ sung 95 chỉ tiêu ngành Luật, nhận đăng ký từ ngày 14 đến 25-8.

Trong khi đó, Học viện Hàng không Việt Nam tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu cho 8 ngành, gồm: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Kinh tế số, Công nghệ tài chính, Marketing, Kiến trúc cảnh quan và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Thí sinh có thể đăng ký bằng điểm học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) dự kiến tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu tại UEH Mekong, đào tạo ở Vĩnh Long. Các chương trình còn chỉ tiêu gồm: Kinh doanh nông nghiệp, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo, Ngân hàng, Marketing, Quản trị, Kinh doanh quốc tế, Thuế, Tiếng Anh thương mại, Quản trị khách sạn và Luật kinh tế. Mức đủ điều kiện nhận hồ sơ dự kiến từ 60 điểm theo thang 100.

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh tuyển bổ sung tổng cộng 80 chỉ tiêu. Trong đó, chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc liên kết với Đại học Lỗ Đông (Trung Quốc) và Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Shinawatra (Thái Lan) cùng tuyển 30 chỉ tiêu; ngành Công nghệ chế biến thủy sản tuyển 20 chỉ tiêu. Với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, cả 3 chương trình, ngành này đều nhận hồ sơ từ 16 điểm.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) cũng đang nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung 600 chỉ tiêu cho 20 ngành, 30 chuyên ngành. Các lĩnh vực tuyển sinh trải rộng từ kinh tế, quản trị, logistics, luật đến công nghệ thông tin, kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc và công nghệ thực phẩm.

Trường áp dụng 4 nhóm phương thức gồm xét học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học bạ. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10 đến hết 31-8.

Ở phía Bắc, một số trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội còn hàng trăm chỉ tiêu với mức nhận hồ sơ từ 19 điểm.

Cụ thể, Trường Đại học Việt Nhật tuyển bổ sung 233 chỉ tiêu. Với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, mức xét tuyển từ 20-21,25 điểm tùy ngành. Ngành Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn có ngưỡng cao nhất 21,25 điểm; Nhật Bản học 21 điểm; Khoa học và Kỹ thuật máy tính 20,75 điểm; một số ngành còn lại từ 20 điểm. Trường nhận hồ sơ đến hết ngày 25-8.

Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển bổ sung 420 chỉ tiêu ở 8 chương trình. Với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, mức nhận hồ sơ dao động 19-20 điểm. Trong đó, Kế toán, Phân tích và kiểm toán; Phân tích dữ liệu kinh doanh nhận hồ sơ từ 20 điểm; các chương trình còn lại chủ yếu từ 19 điểm. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 23-8.

Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng xét tuyển bổ sung với ngưỡng từ 19/30 điểm. Thí sinh đồng thời phải có điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh từ 5 điểm trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương. Trường chưa công bố số chỉ tiêu bổ sung cụ thể.

Đáng chú ý với thí sinh tại Gia Lai, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh đợt 2 đối với ngành Du lịch tại Phân hiệu Gia Lai.

Trường cũng dự kiến tuyển bổ sung ngành Công nghệ thông tin tại trụ sở chính và Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Phân hiệu Long An (tỉnh Tây Ninh). Điểm chuẩn đợt 1 của các ngành này khoảng 17-18 điểm. Hiện số lượng chỉ tiêu tuyển bổ sung cụ thể chưa được công bố.

Theo kế hoạch, thí sinh trúng tuyển đợt 1 thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến 17 giờ ngày 21-8. Các trường còn chỉ tiêu tiếp tục tổ chức tuyển sinh bổ sung từ ngày 22-8 và có thể kéo dài đến cuối năm theo kế hoạch riêng.

Thí sinh có nhu cầu xét tuyển bổ sung cần theo dõi trực tiếp thông báo của từng cơ sở đào tạo, bởi chỉ tiêu, phương thức, ngưỡng điểm cũng như thời hạn nhận hồ sơ có thể khác nhau. Đặc biệt, thí sinh đã xác nhận nhập học cần kiểm tra kỹ quy định trước khi đăng ký một đợt xét tuyển khác.