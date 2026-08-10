Điểm chuẩn 2026 ngành “hot”: Công nghệ cạnh tranh cao, y dược tăng, báo chí giảm mạnh

(GLO)- Điểm chuẩn đại học năm 2026 ghi nhận nhiều biến động ở các ngành “hot”. Nhóm kinh tế phân hóa với mức tăng, giảm trái chiều, công nghệ tiếp tục cạnh tranh cao, y dược tăng ở nhiều ngành, trong khi điểm chuẩn một số chuyên ngành báo chí giảm mạnh so với năm 2025.

Ở nhóm kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 công bố điểm chuẩn 88 ngành, chương trình đào tạo, dao động từ 23,48-28,84 điểm sau quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển.

Đại học Kinh tế Quốc dân trao bằng cử nhân cho sinh viên Chương trình chất lượng cao ngành Kiểm toán năm 2025. Ảnh: NEU

Đáng chú ý, Kiểm toán vươn lên dẫn đầu với 28,84 điểm, tăng 0,46 điểm so với mức 28,38 điểm năm 2025. Trong khi đó, Thương mại điện tử - ngành có điểm chuẩn cao nhất trường năm ngoái với 28,83 điểm - đã mất vị trí dẫn đầu.

Ở nhóm công nghệ, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, khoa học máy tính và bán dẫn tiếp tục nằm trong số những lĩnh vực có mức cạnh tranh cao nhất.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) tiếp tục dẫn đầu với 29,54 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, tăng 0,15 điểm so với năm 2025. Điểm chuẩn theo phương thức này của trường năm nay dao động từ 20,06-29,54 điểm.

Ở phía Nam, điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) năm 2026 dao động từ 61,43-85,80/100 điểm theo phương thức xét tuyển tổng hợp.

Đáng chú ý, vị trí dẫn đầu của trường đã thay đổi. Nếu năm 2025, Khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất với 85,41/100 điểm thì năm 2026, 1 ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật bán dẫn vươn lên đứng đầu với 85,80/100 điểm. Mức điểm cao nhất toàn trường vì thế tăng 0,39 điểm so với năm trước.

Sức nóng của trí tuệ nhân tạo còn thể hiện rõ tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Năm 2026, Trí tuệ nhân tạo đạt 100/100 điểm theo phương thức xét tuyển tổng hợp (tương đương 30/30 sau quy đổi) cao nhất trường.

Xếp sau là Khoa học dữ liệu 91,70 điểm; Thiết kế vi mạch 90,50 điểm; An toàn thông tin 88,70 điểm và Khoa học máy tính 88,50 điểm.

Năm 2025, Trí tuệ nhân tạo cũng đứng đầu Trường Đại học Công nghệ Thông tin với 29,60/30 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT; Khoa học dữ liệu lấy 27,70 điểm và Khoa học máy tính 27,20 điểm. Thứ hạng này cho thấy, Trí tuệ nhân tạo tiếp tục là ngành có mức cạnh tranh cao nhất tại ngôi trường này.

Trái với mức cạnh tranh cao của công nghệ, nhóm báo chí ghi nhận xu hướng giảm điểm khá rõ. Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo truyền hình năm 2026 lấy từ 31,83-32,83 điểm tùy tổ hợp, trong khi năm 2025 dao động từ 34,49-35,30 điểm. Nếu so mức cao nhất giữa 2 năm, điểm chuẩn giảm 2,47 điểm.

Sinh viên lớp Truyền thông đa phương tiện (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) tham gia tác nghiệp. Ảnh: Fanpage Viện Báo chí - Truyền thông

Báo mạng điện tử năm nay lấy từ 31,30-32,05 điểm, so với 34,56-35,57 điểm năm ngoái. Nếu so mức cao nhất, điểm chuẩn giảm 3,52 điểm. Mức giảm mạnh hơn được ghi nhận ở Ảnh báo chí. Năm 2026, chuyên ngành này lấy từ 28,10-28,85 điểm; nếu so mức cao nhất, giảm 6,23 điểm so với mức 35,08 điểm năm 2025.

Các chuyên ngành báo chí của Học viện được tính theo thang 40 điểm, trong đó môn Ngữ văn nhân hệ số 2 và điểm chuẩn khác nhau giữa các tổ hợp. Các mức giảm trên được tính bằng cách đối chiếu mức điểm cao nhất của từng chuyên ngành giữa 2 năm.

Dù điểm chuẩn nhiều chuyên ngành báo chí giảm, các ngành thuộc lĩnh vực truyền thông vẫn có mức cạnh tranh cao. Trên thang 30 điểm, Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng cùng lấy 27,23 điểm, thuộc nhóm có điểm chuẩn cao nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay.

Ở nhóm sức khỏe, điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 2026 dao động từ 18,25-27,95 điểm. Y khoa tiếp tục đứng đầu với 27,95 điểm, tăng 0,61 điểm so với năm 2025. Răng - Hàm - Mặt đứng thứ hai với 27,11 điểm, tăng 0,66 điểm so với năm ngoái.

Ngoài 2 ngành dẫn đầu, nhiều ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe cũng ghi nhận điểm chuẩn tăng so với năm 2025, cho thấy xu hướng khá khác biệt với nhóm báo chí.