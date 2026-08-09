2 trường công nghệ “hot” ở TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn: Ngành Trí tuệ nhân tạo chạm 30/30

(GLO)- Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Đáng chú ý, ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ Thông tin đạt 100/100, tương đương 30/30 sau quy đổi.

Trưa 9-8, điểm chuẩn năm 2026 của 2 trường đào tạo kỹ thuật, công nghệ thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) được công bố, với nhiều ngành có mức cạnh tranh cao.

Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất với 100/100 điểm, tương đương 30/30 khi quy đổi về thang điểm 30. Ảnh minh họa: UIT

Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, điểm chuẩn được tính theo phương thức xét tuyển tổng hợp trên thang 100. Nổi bật nhất là ngành Trí tuệ nhân tạo với 100/100 điểm, tương đương 30/30 khi quy đổi về thang điểm 30.

Đây là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường năm nay. Xếp sau là Khoa học dữ liệu 91,70 điểm; Thiết kế vi mạch 90,50 điểm; An toàn thông tin 88,70 điểm và Khoa học máy tính 88,50 điểm.

Nhóm ngành có mức điểm cao tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực đang thu hút nhiều thí sinh như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, vi mạch - bán dẫn và an toàn thông tin. Điểm chuẩn thấp nhất tại UIT là 76 điểm, tương đương 22,8 điểm khi quy đổi về thang 30.

Năm 2026, trường tuyển hơn 2.300 sinh viên. Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển từ chiều 10-8.

Điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Trong khi đó, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp, tính trên thang 100. Điểm chuẩn các ngành dao động từ 55,76-85,80 điểm.

Dẫn đầu là Kỹ thuật bán dẫn với 85,80 điểm. Đây là ngành thí điểm mới tuyển sinh năm 2026 và ngay năm đầu đã trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất trường. Tại chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, ngành thiết kế vi mạch ghi nhận mức điểm trúng tuyển cao nhất là 85,51 điểm.

Một số ngành, nhóm ngành khác cũng có điểm chuẩn từ 80 trở lên, gồm: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, nhóm Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa - Thiết kế vi mạch, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Quản lý công nghiệp, nhóm Quản lý Logistics, Vật lý kỹ thuật, Tàu thủy - Hàng không, Kỹ thuật bán dẫn và Kỹ thuật hạt nhân. Ở chiều ngược lại, Kỹ thuật dầu khí có điểm chuẩn thấp nhất với 55,76 điểm.