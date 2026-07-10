Gia Lai: Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 xác nhận nhập học từ ngày 15 đến 18-7

(GLO)- Ngày 10-7, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai công bố kết quả trúng tuyển tạm thời vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Thời gian xác nhận nhập học sẽ được thực hiện từ 7 giờ ngày 15 đến hết ngày 18-7-2026.

Theo Sở GD&ĐT, các trường THPT công lập có trách nhiệm công khai danh sách thí sinh trúng tuyển tạm thời theo đúng quy định. Đồng thời, hướng dẫn học sinh hoàn tất thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp ngay sau khi sở công bố kết quả phúc khảo.

Các trường THPT công lập công khai danh sách thí sinh trúng tuyển tạm thời theo đúng quy định. Ảnh: Trần Dung

Thời gian xác nhận nhập học được thực hiện từ 7 giờ ngày 15 đến hết ngày 18-7. Quá thời hạn này, những thí sinh không thực hiện xác nhận nhập học sẽ được xem là từ chối nhập học.

Ở khối trường THPT chuyên, điểm chuẩn tạm thời có sự chênh lệch giữa các lớp. Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn), lớp chuyên Toán có điểm chuẩn cao nhất với 40,5 điểm; tiếp đến là Hóa học với 38,75 điểm; Vật lý 38,5 điểm; Tiếng Anh 37,95 điểm; Ngữ văn 36 điểm, Sinh học 34,25 điểm; Tin học 33,6 điểm; Lịch sử 32,75 điểm và thấp nhất là lớp chuyên Địa lý với 26 điểm.

Tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) có điểm chuẩn cao nhất ở lớp chuyên tiếng Anh với 37,25 điểm; Hóa học và Vật lý cùng ở mức 35,75 điểm; Toán 34,75 điểm; Ngữ văn và Sinh học cùng 33,5 điểm; Lịch sử 31,25 điểm; Địa lý 28,5 điểm và thấp nhất là lớp chuyên Tin học với 26,5 điểm.

Trong khi đó, Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn), lớp chuyên tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất với 34,25 điểm; tiếp theo là Toán 33 điểm; Ngữ văn 31,75 điểm; Hóa học 31,25 điểm; Vật lý 30,75 điểm; Tin học 30,5 điểm; Sinh học 29,75 điểm; Lịch sử 26,75 điểm và thấp nhất là lớp chuyên Địa lý với 24,75 điểm.

Thời gian xác nhận nhập học được thực hiện từ 7 giờ ngày 15 đến hết ngày 18-7. Ảnh: Trần Dung

Đối với các trường THPT không chuyên, Trường THPT Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) có điểm chuẩn tạm thời cao nhất với 22,75 điểm, tuyển 621 học sinh theo diện xét tuyển và 9 học sinh tuyển thẳng.

Một số trường khác cũng đã có điểm chuẩn tạm thời, như: Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn) nguyện vọng 1 là 18,75 điểm, nguyện vọng 2 là 20,25 điểm, tuyển 630 học sinh; Trường THPT Tăng Bạt Hổ (phường Bồng Sơn) và Trường THPT Số 1 Tuy Phước (xã Tuy Phước) cùng 14,75 điểm; Trường THPT Số 1 An Nhơn (phường Bình Định) và Trường THPT Tây Sơn (xã Bình An) cùng 7,75 điểm...