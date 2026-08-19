326 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang được xét tuyển đại học như thế nào sau kỳ thi lại?

(GLO)- Sáng 19-8, Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT lần 2 của 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Sau khi điểm thi được công bố, vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm là kết quả mới sẽ được sử dụng thế nào trong xét tuyển đại học năm 2026.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, toàn bộ nguyện vọng mà các thí sinh này đã đăng ký trước đó vẫn được lưu giữ trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Các trường đại học sẽ căn cứ nguyện vọng của thí sinh, kết quả thi hợp lệ sau kỳ thi lại và điểm chuẩn để thực hiện xét tuyển.

Thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 vào ngày 15-8. Ảnh: Thanh Hằng/VnExpress

Điều này có nghĩa thí sinh không phải đăng ký lại hệ thống nguyện vọng từ đầu chỉ vì phải dự thi lần 2. Việc xử lý kết quả được thực hiện nhằm bảo đảm quyền lợi của nhóm thí sinh trong bối cảnh kỳ thi lại diễn ra sau lịch thi tốt nghiệp THPT chung của cả nước.

Theo kế hoạch, những thí sinh không đề nghị phúc khảo sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi vào ngày 21-8. Thí sinh chưa đồng ý với kết quả có thể nộp đơn phúc khảo đến ngày 23-8.

Kết quả được Bộ GD&ĐT công bố cho thấy điểm trung bình của thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong lần thi thứ 2 giảm ở tất cả các môn so với lần đầu, với mức giảm từ 0,2 đến 3,76 điểm. Trong đó, Lịch sử giảm mạnh nhất, từ mức trung bình 9,31 ở lần đầu xuống 5,55 điểm ở lần thi lại, tương đương giảm 3,76 điểm.

Môn Toán giảm mạnh thứ hai. Điểm trung bình từ 9,58 xuống 6,24, giảm 3,34 điểm. Trong lần thi đầu, 299/328 thí sinh đạt từ 9 điểm Toán trở lên; còn ở lần thi lại chỉ có 42/326 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, 58 thí sinh dưới 5 điểm và không có điểm 10.

Sinh học cũng giảm 2,92 điểm, còn trung bình 5,87. Tin học và Ngữ văn là hai môn có mức giảm thấp nhất, lần lượt 0,2 và 0,35 điểm. Đáng chú ý, không có thí sinh đạt điểm 10 ở bất kỳ môn nào trong lần thi thứ 2.

Vì kết quả lần 2 được sử dụng làm căn cứ xét tuyển, mức điểm thay đổi có thể làm thay đổi khả năng trúng tuyển của những thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để đăng ký vào đại học.

Việc thí sinh có trúng tuyển hay không còn phụ thuộc tổ hợp xét tuyển, thứ tự nguyện vọng, điểm ưu tiên và điểm chuẩn của từng ngành, từng trường.