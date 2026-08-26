Có giấy báo trúng tuyển đại học đã chắc chắn được nhập học?

(GLO)- Nhận giấy báo trúng tuyển đại học chưa đồng nghĩa thí sinh chắc chắn được nhập học. Thí sinh còn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện trúng tuyển, xác nhận nhập học và hoàn tất các thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Câu chuyện một số thí sinh cầm giấy báo trúng tuyển đến Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) làm thủ tục nhưng sau đó được thông báo không đủ điều kiện đang khiến nhiều phụ huynh, thí sinh băn khoăn: Có giấy báo trúng tuyển đã chắc chắn trở thành sinh viên?

Nhiều thí sinh khi nhập học vào Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) mới được thông báo là không đủ điều kiện vì không đáp ứng tiêu chí phụ. Ảnh: Nhật Linh/TTO

Cụ thể, ngày 22-8, một số thí sinh đến Đại học Huế nhập học đã bất ngờ được thông báo không trúng tuyển vì không đáp ứng “tiêu chí phụ”, dù trước đó nhận giấy báo trúng tuyển.

Trong đó, có trường hợp thí sinh đã nhận giấy báo, kiểm tra trên trang tuyển sinh thấy thông tin trúng tuyển, thậm chí vào Huế thuê trọ, nhưng khi làm thủ tục mới biết không đủ điều kiện.

Sau phản ánh của phụ huynh và thí sinh, Đại học Huế đã rà soát, làm việc trực tiếp với từng trường hợp để xử lý và bảo đảm tối đa quyền lợi cho người học.

Giấy báo trúng tuyển chưa phải bước cuối cùng

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT, sau khi các trường công bố kết quả trúng tuyển, thí sinh còn phải thực hiện bước xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung.

Năm nay, tất cả thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải hoàn thành xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21-8. Quy định này áp dụng đối với thí sinh có nhu cầu nhập học, kể cả thí sinh thuộc diện trúng tuyển thẳng.

Sau khi xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh tiếp tục thực hiện thủ tục nhập học theo hướng dẫn của cơ sở đào tạo; đồng thời cung cấp hồ sơ và các minh chứng cần thiết để trường kiểm tra.

Trường hợp nào có thể phát sinh vấn đề?

Thí sinh cần đặc biệt lưu ý điều kiện trúng tuyển được trường công bố đối với từng ngành, phương thức xét tuyển. Ngoài điểm chuẩn, một số ngành hoặc phương thức có thể kèm điều kiện, tiêu chí phụ.

Thí sinh cần đặc biệt lưu ý, ngoài điểm chuẩn, một số ngành hoặc phương thức có thể kèm điều kiện, tiêu chí phụ. Ảnh minh họa: AI

Vụ việc tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) là ví dụ. Theo thông tin được các báo phản ánh, nguyên nhân khiến một số thí sinh từ trạng thái được thông báo trúng tuyển thành không đủ điều kiện liên quan đến việc áp dụng tiêu chí phụ trong xét tuyển.

Trước đó, Đại học Huế cũng phải rà soát những vướng mắc liên quan việc sử dụng chứng chỉ IELTS trong xét tuyển đại học năm 2026 và cho biết sẽ rà soát, cộng đúng điểm cho từng thí sinh.

Do đó, khi nhận giấy báo trúng tuyển, thí sinh không nên chỉ căn cứ vào giấy báo để cho rằng thủ tục đã hoàn tất. Cần kiểm tra trạng thái trúng tuyển và xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; đọc kỹ điều kiện trúng tuyển của ngành, phương thức xét tuyển; đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, minh chứng theo yêu cầu của trường.

Nếu phát hiện kết quả trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, giấy báo trúng tuyển và thông tin do trường công bố không thống nhất, thí sinh nên liên hệ ngay bộ phận tuyển sinh của cơ sở đào tạo để được kiểm tra, xử lý trước khi hoàn tất thủ tục nhập học.