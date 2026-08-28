Từ 8-10, tuyển sinh trường năng khiếu nghệ thuật, thể thao có gì mới?

(GLO)- Từ ngày 8-10-2026, quy định mới về tổ chức, hoạt động và tuyển sinh của trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao chính thức có hiệu lực. Trong đó, học sinh dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện và trải qua kiểm tra năng khiếu theo lĩnh vực đăng ký.

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao được Bộ GD&ĐT ban hành tại Thông tư số 69/2026/TT-BGDĐT ngày 22-8-2026, trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao là trường chuyên biệt thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được tổ chức nhằm phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu trong các lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Từ ngày 8-10-2026, quy định mới về tổ chức, hoạt động và tuyển sinh của trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao chính thức có hiệu lực. Ảnh minh họa: AI

Các trường này vừa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT, vừa tổ chức chương trình bồi dưỡng năng khiếu phù hợp với từng lĩnh vực.

Học sinh dự tuyển phải kiểm tra năng khiếu

Một trong những nội dung đáng chú ý của quy định mới là yêu cầu đối với học sinh dự tuyển vào trường năng khiếu.

Học sinh phải đáp ứng các điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, thể hình phù hợp với lĩnh vực năng khiếu; đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập, rèn luyện và hoàn thành chương trình giáo dục của cấp học trước theo quy định. Đồng thời, học sinh phải có năng khiếu trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Việc tuyển sinh được thực hiện trên cơ sở kết quả học tập, rèn luyện, kết quả kiểm tra năng khiếu và các yêu cầu khác theo quy định. Nội dung kiểm tra được xây dựng phù hợp với từng loại hình năng khiếu.

Đối với âm nhạc, học sinh có thể được kiểm tra thẩm âm, tiết tấu, thanh nhạc hoặc khả năng biểu diễn nhạc cụ. Với mỹ thuật, nội dung kiểm tra có thể gồm bố cục, màu sắc, hình họa, kỹ năng thực hành và khả năng sáng tạo.

Đối với múa, xiếc và các loại hình nghệ thuật biểu diễn, việc tuyển chọn có thể căn cứ vào hình thể, độ mềm dẻo, sức bật, phản xạ, khả năng cảm âm, tiết tấu và những yêu cầu chuyên môn phù hợp.

Riêng lĩnh vực thể dục, thể thao, học sinh được kiểm tra về thể hình, tố chất vận động và kỹ năng của môn thể thao đăng ký dự tuyển.

Có thể mời nghệ sĩ, huấn luyện viên, chuyên gia tham gia giảng dạy

Quy chế mới cũng tạo điều kiện để các trường tổ chức hoạt động bồi dưỡng năng khiếu phù hợp với đặc thù nghệ thuật và thể thao.

Nhà trường được lựa chọn hình thức tổ chức dạy học, tập luyện, huấn luyện phù hợp; phối hợp với cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, đơn vị nghệ thuật và các tổ chức, cá nhân có liên quan để nâng cao chất lượng đào tạo năng khiếu.

Đáng chú ý, trường có thể mời nghệ sĩ, nghệ nhân, họa sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia trong nước và nước ngoài tham gia giảng dạy, huấn luyện theo quy định.

Các trường có thể mời nghệ sĩ, nghệ nhân, họa sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia trong nước và nước ngoài tham gia giảng dạy, huấn luyện theo quy định. Ảnh minh họa: TVPL

Cơ sở vật chất của trường cũng phải đáp ứng yêu cầu đặc thù. Tùy lĩnh vực đào tạo, trường phải có phòng học nghệ thuật, trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ hoặc sân bãi, nhà tập, nhà thi đấu, bể bơi và các điều kiện phục vụ tập luyện.

Đối với học sinh năng khiếu thể dục, thể thao, nhà trường phải chú trọng các điều kiện chăm sóc sức khỏe, y tế và phòng - chống chấn thương trong quá trình học tập, huấn luyện.

Thông tư số 69/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 8-10-2026, tạo khung pháp lý mới cho việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao.