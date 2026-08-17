Điểm chuẩn sư phạm vượt 29: Nghề giáo đang trở lại cuộc đua hút học sinh giỏi?

(GLO)- Nhiều ngành sư phạm năm 2026 có điểm chuẩn trên 29, thí sinh phải đạt trung bình gần 10 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển. Những con số này cho thấy sức hút đáng chú ý của nghề giáo với học sinh giỏi.

Điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm năm 2026 tiếp tục nằm trong tốp cao. Tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 5 ngành vượt 29 điểm, gồm Sư phạm Hóa học 29,83; Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng 29,80; Sư phạm Vật lý 29,78 và Sư phạm Toán học 29,49 điểm.

Nhiều ngành sư phạm năm 2026 có điểm chuẩn trên 29, thí sinh phải đạt trung bình gần 10 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển. Ảnh: LĐO

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng ghi nhận mức điểm cao ở nhiều ngành. Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh dẫn đầu với 29 điểm; Sư phạm Hóa học 28,99; Sư phạm Toán học 28,95; Sư phạm Vật lý 28,77 điểm.

Điểm chuẩn cao không phải hiện tượng riêng năm nay. Những mùa tuyển sinh gần đây, nhiều ngành sư phạm đã duy trì mức 27-29 điểm, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng lớn ở một số ngành đào tạo giáo viên.

Một yếu tố góp phần tạo sức hút là chính sách dành cho sinh viên sư phạm. Người học đáp ứng điều kiện theo quy định được Nhà nước hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt; qua đó giảm đáng kể áp lực tài chính trong thời gian học đại học.

Triển vọng nghề nghiệp cũng được chú ý hơn khi chính sách đối với nhà giáo có nhiều thay đổi. Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 quy định lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, cùng các chính sách phụ cấp theo quy định.

Tuy nhiên, điểm chuẩn cao chưa đồng nghĩa toàn bộ ngành sư phạm đều “nóng”. Mức điểm còn phụ thuộc chỉ tiêu, số lượng thí sinh đăng ký, phương thức tuyển sinh và phổ điểm từng năm; giữa các ngành vẫn có chênh lệch đáng kể.