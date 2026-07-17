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Thành lập Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành sư phạm Gia Lai

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Ngày 17-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã ký Quyết định số 3022/QĐ-UBND thành lập Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành sư phạm Gia Lai.

Theo đó, Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành sư phạm Gia Lai (tên viết tắt là Trường Thực hành sư phạm Gia Lai) là trường phổ thông công lập có nhiều cấp học, trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

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Trường được đặt tại Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai (số 126 đường Lê Thánh Tôn, phường Diên Hồng). Ảnh Báo Thanh Niên

Trường có tư cách pháp nhân, trụ sở, tài khoản và con dấu riêng; được tổ chức và hoạt động theo mô hình trường thực hành sư phạm; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, đồng thời chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường được đặt tại Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai (số 126 đường Lê Thánh Tôn, phường Diên Hồng).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND phường Diên Hồng; Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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