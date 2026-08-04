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Đắk Lắk hủy kết quả thi của thí sinh gian lận, xem xét trách nhiệm giáo viên liên quan

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NHÃ UYÊN (theo TTO, Công lý)

(GLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk xác nhận có việc gian lận và đã hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 1 thí sinh vi phạm quy chế.

Ngoài việc xử lý thí sinh vi phạm, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đang xem xét trách nhiệm của các cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi tại điểm thi, trong đó có cán bộ coi thi, giám sát và giáo viên nếu xác định có dấu hiệu thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm quy chế. Việc xử lý sẽ được thực hiện trên cơ sở kết quả xác minh, bảo đảm khách quan và đúng quy định.

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Điểm thi Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh. Ảnh: congly.vn

Trước đó, cơ quan chức năng xác định 1 thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh vi phạm quy chế thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thông qua công tác kiểm tra, xác minh sau kỳ thi.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập tài liệu, làm rõ diễn biến vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của Bộ GD&ĐT; đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch của kỳ thi.

Vụ việc một lần nữa cho thấy ngành giáo dục địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gian lận thi cử; đồng thời siết chặt trách nhiệm của lực lượng làm công tác thi nhằm bảo đảm sự công bằng, khách quan và giữ vững niềm tin đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT.

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