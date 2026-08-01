Xã Kbang bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè cho 389 cán bộ quản lý, giáo viên

(GLO)- Ngày 31-7, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2026 cho 389 cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Hai lớp tập huấn được tổ chức tại Trung tâm Chính trị và Hội trường 19/5 xã Kbang, với sự tham gia của cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên xã.

389 cán bộ quản lý và giáo viên tại các cơ sở giáo dục xã Kbang tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị hè 2026. Ảnh: Hồng Hạnh

Trong thời gian tập huấn, các học viên được quán triệt, cập nhật những nội dung cơ bản, cốt lõi và điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; thông tin về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của thế giới, trong nước, của tỉnh và địa phương; kết quả 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (1986-2026); nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và địa phương; các nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng cùng chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh nội dung lý luận chính trị, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên còn được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo; đồng thời trao đổi, thảo luận những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác quản lý và giảng dạy.

Thông qua lớp bồi dưỡng, tập huấn, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được nâng cao nhận thức chính trị, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, góp phần xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.