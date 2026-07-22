Gia Lai khẩn trương chuẩn bị năm học đầu tiên ở trường nội trú vùng biên

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Trên công trường xây dựng 7 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại khu vực biên giới đất liền của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ.

Cùng với đó, các địa phương và nhà trường tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới.

Theo Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 13-7 của UBND tỉnh về kế hoạch tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú (PTNT) tiểu học và THCS năm học 202602027, thời gian tuyển sinh từ ngày 10 đến 30-7.

7 trường sẽ tổ chức 203 lớp với 6.848 học sinh, trong đó có 2.704 học sinh nội trú và 4.144 học sinh bán trú.

Khẩn trương tuyển sinh, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh

Đến nay, chị Siu H’Đức (làng Bua, xã Ia Pnôn) đã hoàn tất thủ tục đăng ký cho con gái vào lớp 1 bán trú và con trai vào lớp 6 nội trú tại Trường PTNT tiểu học và THCS Ia Pnôn. Chị rất phấn khởi khi con sẽ được học tập, sinh hoạt trong môi trường thuận lợi.

Theo chị, mô hình bán trú, nội trú giúp gia đình giảm áp lực đưa đón hằng ngày, đồng thời tạo điều kiện để các con được thầy cô quản lý, chăm sóc, rèn luyện nền nếp và kỹ năng sống.

Cùng ở làng Bua, chị Rơ Châm H’Bẻm cũng đăng ký cho con trai Rơ Châm Đơi học lớp 1 bán trú. Chị cho biết: Việc con học bán trú sẽ giúp gia đình yên tâm lao động sản xuất, thay vì trước đây phải thay nhau đưa đón con.

Phụ huynh đăng ký cho con nhập học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Pnôn. Ảnh: P.D

Công tác tuyển sinh đang được triển khai khẩn trương. Theo kế hoạch, các trường tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển theo quy định, căn cứ hồ sơ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên và điều kiện từng địa phương.

Được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, năm học 2026-2027, Trường PTNT tiểu học và THCS Ia Pnôn dự kiến tổ chức 31 lớp với 1.057 học sinh, gồm 549 học sinh nội trú và 508 học sinh bán trú.

Ngay từ tháng 3-2026, nhà trường đã phối hợp với các thôn, làng rà soát học sinh trong độ tuổi, khảo sát nhu cầu của phụ huynh học sinh, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của mô hình bán trú, nội trú.

“Do đây là mô hình mới nên một số phụ huynh vẫn còn tâm lý e ngại khi đăng ký cho con học tập, sinh hoạt xa gia đình. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để phụ huynh yên tâm đưa con đến trường” - thầy Trịnh Văn Học - Hiệu trưởng nhà trường cho hay.

Tại Trường PTNT tiểu học và THCS Ia Nan, năm học đầu tiên dự kiến tổ chức 26 lớp với 840 học sinh, trong đó có 355 học sinh nội trú và 485 học sinh bán trú.

Theo thầy Trịnh Xuân Giáp - Hiệu trưởng nhà trường, nhiều khối lớp bán trú đã có số lượng hồ sơ đăng ký vượt chỉ tiêu, trong khi hồ sơ nội trú vẫn chưa đủ do một số phụ huynh còn băn khoăn khi con học tập, sinh hoạt xa gia đình; có trường hợp đã nộp hồ sơ rồi xin rút. Sau tuyển sinh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng xét tuyển theo quy định.

Tháo gỡ khó khăn trước năm học mới

Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, bài toán nhân lực đang là một trong những khó khăn lớn nhất đối với các trường trước thời điểm bước vào năm học mới.

Trường PTNT tiểu học và THCS Ia Pnôn hiện có 45 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong khi nhu cầu thực tế là 106 người; còn thiếu 33 biên chế và 28 lao động hợp đồng.

Ông Nguyễn Huệ - Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn - cho biết: Địa phương có gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc vận động người dân cho con học bán trú, nội trú cần thời gian.

Xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, đồng thời kiến nghị bổ sung biên chế giáo viên, kinh phí hợp đồng lao động để bảo đảm công tác dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh.

Tình trạng thiếu nhân lực cũng xảy ra tại Trường PTNT tiểu học và THCS Ia Nan. Hiện tại, toàn trường có 42 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong khi nhu cầu thực tế là 89 người; thiếu nhiều vị trí phục vụ công tác bán trú, nội trú.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Ia Nan, bảo đảm đưa vào sử dụng trước năm học mới. Ảnh: P.D

Theo thầy Trịnh Xuân Giáp, việc sớm bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên là điều kiện quan trọng để nhà trường đáp ứng yêu cầu dạy học, quản lý, chăm sóc học sinh, nhất là khi một số phụ huynh còn băn khoăn với mô hình mới.

Ngoài nhân lực, giao thông cũng là yếu tố gây khó khăn trong công tác tuyển sinh tại một số địa phương. Ông Trần Quyết Thắng - Chủ tịch UBND xã Ia Mơ - cho biết: Quãng đường từ các làng Ring, Khôn đến Trường PTNT Tiểu học và THCS của xã gần 20 km, nhiều đoạn đường đất, đi lại khó khăn vào mùa mưa.

Năm học 2026-2027, nhà trường tổ chức nội trú cho học sinh lớp 3 đến lớp 9, bán trú cho học sinh lớp 1, lớp 2. Địa phương đang phối hợp với nhà trường tuyên truyền, vận động phụ huynh, đồng thời kiến nghị đầu tư hạ tầng giao thông để tạo thuận lợi cho học sinh vùng biên.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam cho hay: Sở đã phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu biên chế giữa các xã, bổ sung 80 biên chế còn thiếu cho 7 trường.

Trong thời gian chưa tuyển dụng đủ giáo viên, nhân viên, Sở sẽ phối hợp với địa phương điều động, biệt phái nhân lực; đồng thời hướng dẫn các trường xây dựng phương án tự chủ kinh phí theo quy định.