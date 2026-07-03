Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Gia Lai: Khác hành trình, chung khát vọng

(GLO)- Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Gia Lai có 6 thủ khoa các khối A01, A00, B00, C00, D01 và 2 thủ khoa toàn tỉnh. Phía sau những thành tích ấn tượng ấy là những câu chuyện khác nhau về đam mê, nghị lực, sự kỷ luật và quyết tâm chinh phục ước mơ.

Thủ khoa khối A00 Lê Quỳnh Như và Hồ Xuân Nguyên: Chung niềm đam mê Vật lý

Em Lê Quỳnh Như. Ảnh: NVCC

Đồng thủ khoa khối A00 với 29,5 điểm (Toán 10; Vật lý 10; Hóa học 9,5), Lê Quỳnh Như - lớp 12A9, Trường THPT số 1 Quang Trung (xã Tây Sơn) cho biết: Niềm yêu thích Vật lý bắt đầu từ một tiết học năm lớp 7.

Từ sự tò mò ban đầu, em dần say mê những bài toán về điện trường và chủ động học qua các khóa trực tuyến, luyện đề để hiểu bản chất của môn học.

Quỳnh Như chia sẻ: “Em luôn phân bổ thời gian hợp lý cho Toán, Vật lý và Hóa học. Khi thấy mệt, em chuyển sang môn khác để duy trì sự tập trung và hứng thú. Em cũng ưu tiên nắm vững lý thuyết trước khi giải các dạng bài khó vì chỉ khi hiểu bản chất mới có thể xử lý tốt những câu hỏi vận dụng”.

Trước đó, Như đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý năm học 2025-2026 và dự định đăng ký vào Học viện Kỹ thuật Quân sự để theo đuổi ngành Kỹ sư quân sự.

Em Hồ Xuân Nguyên. Ảnh: NVCC

Đồng thủ khoa khối A00 với 29,5 điểm (Toán 10; Vật lý 9,75; Hóa học 9,75), Hồ Xuân Nguyên - lớp 12C3A chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) gây ấn tượng với thành tích giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý và Top 5 kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh với 9,6 điểm.

Nguyên chia sẻ: “Em nghĩ học thêm giúp định hướng, nhưng tự học mới là yếu tố quan trọng nhất. Mỗi ngày, em dành khoảng 10 tiếng ôn tập, chủ yếu để hệ thống kiến thức và kiên trì tìm lời giải cho các dạng bài khó nhằm hiểu bản chất vấn đề”.

Sau khi bố qua đời năm ngoái, Nguyên càng tự nhủ phải nỗ lực hơn để đáp lại sự hy sinh của mẹ và sự kỳ vọng của thầy cô. Với em, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để yên tâm học tập.

Nguyên dự định theo học ngành Sư phạm Vật lý tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh để có thể truyền cảm hứng học tập cho các thế hệ học sinh.

Thủ khoa khối A01 Trần Tiến Đạt: Dám thay đổi để theo đuổi ước mơ

Em Trần Tiến Đạt. Ảnh: NVCC

Ít ai chọn bắt đầu lại khi đã trở thành sinh viên đại học. Nhưng Trần Tiến Đạt (SN 2007), cựu học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện) lại quyết định bảo lưu việc học ngành Vật lý học để ôn thi lại, theo đuổi ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh.

Quyết định ấy giúp Đạt trở thành thủ khoa khối A01 với 28,75 điểm (Toán 9,5; Vật lý 10; Tiếng Anh 9,25). Trước đó, em là thủ khoa toàn quốc kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh với 1.139/1.200 điểm.

Với IELTS 7.5 và kế hoạch tự ôn luyện bài bản, Đạt tin lựa chọn đúng đam mê sẽ giúp mình đi xa hơn. Em chia sẻ: “Tuổi trẻ cho phép mình thử và cũng cho phép mình sửa sai. Nếu biết bản thân thật sự muốn gì thì bắt đầu lại cũng không phải điều đáng sợ”.

Thủ khoa khối B00 Lê Thanh Hùng: Nắm thật chắc kiến thức cơ bản

Em Lê Thanh Hùng. Ảnh: NVCC

Không tham gia đội tuyển học sinh giỏi hay sở hữu nhiều giải thưởng, Lê Thanh Hùng - lớp 12B1, Trường THPT Lê Quý Đôn (xã Chư Prông) vẫn xuất sắc trở thành thủ khoa khối B00 với 29,5 điểm (Toán 9,5; Hóa học 10; Sinh học 10).

Hùng cho biết: Bí quyết học tập là nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa. Mỗi ngày, em thức dậy từ 5 giờ để ôn bài, hệ thống kiến thức rồi luyện đề từ cơ bản đến nâng cao.

Theo em, việc học sẽ không quá áp lực nếu duy trì sự đều đặn mỗi ngày. Ngoài tự học và học trực tuyến, Hùng còn chơi bóng đá, cầu lông để cân bằng tinh thần. Nam sinh này dự định đăng ký ngành Y đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Hà Nội, từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ.

Thủ khoa khối C00 Nguyễn Thanh Trúc: Theo đuổi ước mơ đứng trên bục giảng

Em Nguyễn Thanh Trúc. Ảnh: NVCC

Trở lại kỳ thi với tư cách thí sinh tự do, Nguyễn Thanh Trúc (SN 2007), cựu học sinh Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn) đã trở thành thủ khoa khối C00 với 27,5 điểm (Ngữ văn 9; Lịch sử 9,25; Địa lý 9,25).

Với Trúc, thi lại là để tiến gần hơn đến ước mơ trở thành giáo viên Ngữ văn.

Trong lần ôn thi này, Trúc tập trung nắm vững kiến thức nền, đồng thời đọc thêm tài liệu, theo dõi thời sự và luyện đề thường xuyên để rèn tư duy, khả năng liên hệ thực tế.

Trúc chia sẻ: “Em nghĩ học khối C không phải là học thuộc. Khi hiểu vấn đề và có thêm vốn sống, bài viết sẽ tự nhiên, thuyết phục hơn. Em đặc biệt yêu thích dạng bài nghị luận văn học vì có cơ hội bày tỏ cảm nhận và góc nhìn của bản thân”.

Thủ khoa khối D01 Lê Bá Khánh Quốc: Nuôi ước mơ chinh phục tiếng Anh

Em Lê Bá Khánh Quốc. Ảnh: NVCC

Đạt 28 điểm (Toán 9,75; Ngữ văn 8,75; Tiếng Anh 9,5), Lê Bá Khánh Quốc - lớp 12A2, Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) trở thành thủ khoa khối D01 của tỉnh.

Nam sinh có 2 năm liên tiếp đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh bảng B môn Tiếng Anh, giành huy chương đồng kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 lần thứ XXIX năm 2025 và sở hữu IELTS 7.5.

Quốc cho biết, em có thói quen xem phim, nghe các chương trình bằng tiếng Anh để làm quen với cách phát âm và ngữ điệu tự nhiên.

“Từ nhỏ, bố mẹ đã tạo điều kiện để em tiếp cận tiếng Anh. Lên THPT, em cố gắng biến tiếng Anh thành một phần trong cuộc sống hằng ngày. Tiếng Anh hiện diện trong cuộc sống của em gần như mỗi ngày” - Quốc chia sẻ.

Với thế mạnh ngoại ngữ, Quốc dự định theo học ngành Logistics hoặc Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương hoặc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Thủ khoa toàn tỉnh Nguyễn Thị Thúy Ngân: Khó khăn là lúc mình đang đi lên dốc

Em Nguyễn Thị Thúy Ngân. Ảnh: NVCC

Là 1 trong 2 thủ khoa toàn tỉnh với tổng điểm 37,5 (Toán 10; Ngữ văn 8,25; Hóa học 9,5; Sinh học 9,75), Nguyễn Thị Thúy Ngân - lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) còn gây ấn tượng bởi luôn nhìn mọi vấn đề ở góc độ tích cực.

Vì thế, trong suốt quá trình ôn thi, dù học chuyên Toán, em chủ động tự học, bồi đắp kiến thức môn Sinh học. Yêu thích các quy luật di truyền, Ngân xem đây là động lực để theo đuổi ngành Y.

Trước đó, Ngân đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán và giải ba kỳ thi học sinh giỏi vượt cấp môn Toán năm học 2024-2025.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ngân đạt 974 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đợt 1; đạt IELTS 6.5. Em cho biết sẽ theo ngành Y khoa, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Thủ khoa toàn tỉnh Võ Đăng Tuệ: Chinh phục công nghệ từ những sân chơi lớn

Em Võ Đăng Tuệ. Ảnh: NVCC

Là 1 trong 2 thủ khoa toàn tỉnh với tổng điểm 37,5 (Toán 9,5; Ngữ văn 8,5; Vật lý 9,5; Tin học 10), em Võ Đăng Tuệ - lớp 12A2, Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú), gây ấn tượng với nhiều thành tích ở lĩnh vực Tin học, nghiên cứu khoa học và trí tuệ nhân tạo.

Được thầy cô truyền cảm hứng, Tuệ sớm nuôi dưỡng niềm đam mê lập trình và khoa học máy tính. Em giành huy chương vàng cuộc thi sáng tạo và phát minh quốc tế WICO 2025 (Hàn Quốc), huy chương vàng Youth Tech Asia Challenge 2025, giải ba Olympic Trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh toàn quốc năm 2025 cùng nhiều giải thưởng tại các cuộc thi Tin học, khoa học kỹ thuật và lập trình trong nước.

Thủ khoa toàn tỉnh Võ Đăng Tuệ (bìa phải) tham gia cuộc thi sáng tạo và phát minh quốc tế WICO 2025 tại Hàn Quốc. Ảnh: NVCC

Tuệ chia sẻ: “Mỗi cuộc thi đều giúp em học được nhiều điều mới. Em nhận ra kiến thức không chỉ có trong sách vở mà còn đến từ quá trình làm việc, trải nghiệm và học hỏi từ thầy cô, bạn bè”.

Nam sinh dự định theo học ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục theo đuổi đam mê nghiên cứu và lập trình.

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Mỗi người một hành trình, một cách học và một ước mơ nhưng đều gặp nhau ở tinh thần kiên trì, chủ động và khát vọng vươn lên. Thành tích hôm nay sẽ là bước khởi đầu để 8 gương mặt tiêu biểu tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức trên chặng đường phía trước.