Lớp học hè đặc biệt của trẻ vùng biên

(GLO)- Lớp học hè miễn phí do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) tổ chức đã trở thành điểm hẹn thân thương của trẻ em người dân tộc thiểu số trong suốt 5 năm qua.

Đối với học sinh người dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn ở vùng biên giới Ia Púch, lớp học hè miễn phí không chỉ giúp củng cố kiến thức, mà còn là nơi để các em vui chơi, sẻ chia trong môi trường an toàn, ấm áp.

Một buổi học tại lớp học hè miễn phí do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch tổ chức. Ảnh: T.D

Kỳ nghỉ hè với nhiều học sinh vùng khó còn đồng nghĩa với nguy cơ quên kiến thức, thiếu môi trường vui chơi, rèn luyện. Từ thực tế ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch đã duy trì lớp học hè miễn phí như một cách đồng hành cùng con em đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm bớt gánh nặng cho các gia đình và tiếp thêm động lực để các em vững bước vào năm học mới.

Trung tá Phan Công Thắng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch, cho biết: “Lớp học đã được đơn vị duy trì trong suốt 5 mùa hè. Để phát huy tốt mô hình học hè cho các cháu, chúng tôi đã cử cán bộ chiến sĩ của đơn vị trực tiếp xuống từng gia đình để vận động phụ huynh đưa các cháu đến lớp.

Trong thời gian tham gia lớp học, các em được ôn tập, củng cố kiến thức các môn Toán và Tiếng Việt; đồng thời được tuyên truyền, giáo dục về kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích...".

Không có giáo án theo khuôn mẫu, những bài học ở đây được truyền tải bằng sự kiên nhẫn và trách nhiệm của người lính quân hàm xanh. Mỗi buổi học là dịp để các em ôn luyện kiến thức, rèn kỹ năng đọc, viết, tính toán; đồng thời được lắng nghe những câu chuyện về tình yêu quê hương, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Từ chỗ còn e dè, nhiều em nhỏ nay đã xem các cán bộ, chiến sĩ như những người thầy, người anh thân thiết. Còn với những người lính, niềm vui lớn nhất là chứng kiến từng em nhỏ tự tin, tiến bộ qua mỗi mùa hè.

Các em được ôn tập, củng cố kiến thức các môn Toán và Tiếng Việt trong suốt mùa hè. Ảnh: T.D

Vào mỗi sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần, em Rơlan Thá (lớp 4, Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng, xã Ia Púch) lại cùng các bạn háo hức tới lớp học. Cũng như Thá, hầu hết các bạn đều có hoàn cảnh khó khăn. Mùa hè, bố mẹ bận việc nương rẫy, ít có điều kiện kèm cặp việc học cho các em.

Vì vậy, lớp học hè miễn phí đã trở thành nơi giúp các em củng cố kiến thức, duy trì thói quen học tập trong suốt kỳ nghỉ. Có nhiều em đã trở thành gương mặt thân thuộc, mỗi khi nghỉ hè là lại háo hức đến lớp học. Thá chia sẻ: “Mùa hè nào con cũng được tham gia lớp học hè của các chú bộ đội. Con thấy mình tiến bộ hơn rất nhiều. Ở lớp học có bạn bè đông vui nữa nên con rất thích đi học”.

Suốt kỳ nghỉ hè, thay vì theo bố mẹ lên rẫy, em Siu Diễm Trà (lớp 4, Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng) lại đến với lớp học của các thầy giáo mang quân hàm xanh. “Ở lớp học hè, chúng em được ôn lại kiến thức cũ và học thêm nhiều kiến thức mới. Ngoài ra, chúng em còn được thoải mái vui chơi, chuyện trò. Em rất vui và cảm thấy tự tin hơn khi bước vào năm học mới” - Trà vui vẻ nói.

Ngoài việc ôn luyện kiến thức, tổ chức các trò chơi rèn luyện kỹ năng sống, cán bộ, chiến sĩ còn trò chuyện, lắng nghe và động viên các em học sinh. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự tin tưởng, yên tâm khi con em mình được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, bổ ích suốt mùa hè.

Ngoài việc ôn luyện kiến thức, cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức các trò chơi rèn luyện kỹ năng sống cho các em nhỏ tham gia lớp học. Ảnh: T.D

Ở lớp học hè, mỗi buổi học có 15 - 20 em, từ lớp 1 đến lớp 5. Do độ tuổi và trình độ không đồng đều, các cán bộ, chiến sĩ đã linh hoạt chia nhóm để hướng dẫn trực tiếp cho từng em. Những con chữ được gieo từ tấm lòng người lính không chỉ góp phần nâng bước trẻ nghèo đến trường mà còn vun đắp niềm tin, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

"Chúng tôi mong muốn giúp trẻ em vùng biên giới có mùa hè bổ ích từ lớp học ý nghĩa này. Qua đó, góp phần vun đắp tri thức, gieo niềm tin và thắp lên hy vọng về tương lai tươi sáng cho những "mầm xanh" nơi phên giậu Tổ quốc” - Trung tá Phan Công Thắng bày tỏ.