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Túi đựng điện thoại miễn phí giúp thí sinh tránh vi phạm quy chế thi

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MINH CHÍ
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(GLO)- Không chỉ phát nước uống, hướng dẫn thí sinh hay hỗ trợ phụ huynh, tại điểm thi Trường THPT số 2 Quang Trung (phường An Khê), một mô hình nhỏ nhưng thiết thực đã góp phần hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: túi đựng điện thoại miễn phí.

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Thí sinh gửi điện thoại cho lực lượng đoàn viên, thanh niên trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT số 2 Quang Trung (phường An Khê). Ảnh: Minh Chí

Trong các ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngay từ sáng sớm nhiều thí sinh đã đến khu vực tiếp nhận để gửi điện thoại trước khi vào phòng thi. Tại đây, lực lượng đoàn viên, thanh niên hướng dẫn thí sinh ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại, số căn cước công dân, tắt nguồn thiết bị và bỏ vào các túi riêng được đánh số thứ tự rõ ràng.

Sau khi hoàn tất thủ tục, điện thoại được bảo quản cẩn thận. Kết thúc mỗi buổi thi, thí sinh chỉ cần đối chiếu thông tin để nhận lại tài sản một cách nhanh chóng, thuận tiện.

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Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thí sinh ghi thông tin cá nhân lên điện thoại trước khi gửi vào khu vực bảo quản. Ảnh: Minh Chí

Theo các đoàn viên hỗ trợ tại điểm thi, mô hình không chỉ giúp bảo quản điện thoại an toàn, hạn chế thất lạc mà còn góp phần ngăn ngừa tình trạng thí sinh vô tình mang thiết bị vào phòng thi. Đây là hành vi vi phạm quy chế nghiêm trọng có thể dẫn đến đình chỉ thi, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của cả kỳ thi.

Em Nguyễn Hạnh Nguyên - Phó Bí thư Đoàn Trường THPT số 2 Quang Trung - cho biết: “Từ đầu năm học, nhà trường đã nhắc nhở học sinh không sử dụng điện thoại trong lớp. Từ đó, chúng em nảy sinh ý tưởng làm các giá đỡ, túi đựng điện thoại để quản lý thiết bị trong giờ học. Đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, chúng em tận dụng mô hình này để hỗ trợ các anh chị dự thi, mong các anh chị có một kỳ thi thật tốt và đạt kết quả như mong đợi”.

Xuất phát từ thực tế học đường, mô hình đã phát huy hiệu quả trong mùa thi, giúp nhiều thí sinh thêm yên tâm trước giờ làm bài.

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Điện thoại của thí sinh được sắp xếp vào các ô đánh số thứ tự để thuận tiện cho việc bảo quản và trả lại sau mỗi buổi thi. Ảnh: Minh Chí

Em Trần Thị Trúc Phương (lớp 12A2, Trường THPT số 2 Quang Trung) chia sẻ, việc có nơi gửi điện thoại an toàn giúp em không còn lo lắng về tài sản cá nhân, từ đó tập trung hơn cho bài thi. Trong khi đó, em Lưu Cao Hà My (lớp 12A8) cho rằng đây là mô hình rất hữu ích đối với những thí sinh ở xa hoặc không có người thân đi cùng.

Dù giá trị vật chất không lớn, những chiếc túi đựng điện thoại miễn phí cùng sự hỗ trợ tận tình của lực lượng đoàn viên, thanh niên đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thí sinh. Mô hình không chỉ giúp bảo quản tài sản cá nhân mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy chế thi, giảm nguy cơ vi phạm do mang điện thoại vào phòng thi, qua đó góp phần tạo nên một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và thành công.

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Sau mỗi buổi thi, thí sinh đối chiếu thông tin để nhận lại điện thoại tại khu vực tiếp nhận của chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Ảnh: Minh Chí
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