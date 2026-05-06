Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Đôi bạn “thanh mai trúc mã” cùng chinh phục đỉnh cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÂU MINH CHÂU
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hai học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) Nguyễn Bảo Nguyên Khôi (12C2B) và Phùng Hồ An Nguyên (12C2A) không chỉ là bạn thân gắn bó từ nhỏ mà còn cùng nhau có sự bứt phá ngoạn mục trong học tập.

Trong đó, 1 người đạt giải nhất quốc gia môn Tiếng Anh, 1 người lọt Top 1% có điểm thi SAT cao nhất thế giới.

Những “ngôi sao” trên bảng vàng thành tích

Khôi và Nguyên đều ở phường Diên Hồng, nhà cùng xóm, cách nhau chỉ vài trăm mét. Đôi bạn thường xuyên qua nhà nhau chơi và cùng xuất hiện trong nhiều khuôn hình kỷ niệm, từ tiệc sinh nhật đến lễ “tốt nghiệp mẫu giáo”.

Trong một bức ảnh sinh nhật Khôi thuở nhỏ, Nguyên tình cờ lọt vào khung hình, thấp thoáng phía sau với ánh mắt dõi theo bạn. Bức ảnh như một nhân duyên khởi đầu cho tình bạn thân thiết, gắn bó sau này của cả hai trong hành trình trưởng thành.

Hai em chung lớp, chung trường qua nhiều cấp học. Từ bậc THCS, đôi bạn đã cùng ghi tên mình vào đội tuyển học sinh giỏi của TP. Pleiku (cũ). Sự gắn kết này tiếp tục được duy trì khi cả hai cùng thi đậu vào chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hùng Vương - ngôi trường danh giá ở phố núi Pleiku mà nhiều bạn trẻ mơ ước.

doi-ban-thanh-mai-truc-ma-cung-chinh-phuc-dinh-cao.jpg
Nguyễn Bảo Nguyên Khôi (phải) và Phùng Hồ An Nguyên là đôi bạn “thanh mai trúc mã”, cùng nhau chinh phục những đỉnh cao trong học tập. Ảnh: NVCC

Nguyễn Bảo Nguyên Khôi đã ghi dấu mốc rực rỡ khi xuất sắc giành giải nhất môn Tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026. Đây cũng là giải nhất duy nhất trong số 120 thí sinh của tỉnh Gia Lai đạt giải tại kỳ thi này.

Với thành tích này, Khôi chính thức nhận tấm vé tuyển thẳng vào đại học sớm, một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ. Tiếng Anh đối với Khôi còn trở thành cầu nối để giới thiệu vẻ đẹp của quê hương ra thế giới.

Trong một lần leo núi lửa Chư Đang Ya, Khôi và nhóm bạn trong đội tuyển học sinh giỏi của trường tự tin giới thiệu quê hương bằng tiếng Anh trước du khách người Đức, để lại ấn tượng mạnh về khả năng nói ngoại ngữ lưu loát với vốn từ phong phú của những học sinh vùng cao Gia Lai.

Nguyên chia sẻ rằng, việc chứng kiến người bạn thân chạm tới cánh cửa đại học từ rất sớm đã trở thành nguồn động lực to lớn, thôi thúc em không ngừng cố gắng. Với quyết tâm “đậu đại học cùng bạn”, Nguyên đã dồn hết tâm sức vào kỳ thi SAT năm 2026.

Và em đã đạt số điểm gần tuyệt đối (1.560/1.600), lọt vào Top 1% thí sinh có điểm SAT cao nhất thế giới. Với kết quả này, Nguyên đã cùng Khôi hiện thực hóa giấc mơ bước vào cánh cửa đại học theo cách đầy thuyết phục.

“Người này luôn là động lực của người kia”

Nguyên cho biết, em rất ấn tượng về khả năng tập trung và sự cân bằng giữa học và chơi của người bạn thân. Trong mắt Nguyên, Khôi không phải là một “mọt sách” khô khan mà là một chàng trai nhiều năng lượng sống tích cực. Không chỉ học giỏi, Khôi còn duy trì rèn luyện nhiều môn thể thao như đạp xe, chạy bộ, bơi lội, gym và cả leo núi.

Sự đa tài của Khôi còn thể hiện ở mảng âm nhạc khi em có thể chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ từ guitar cho đến trống và piano. Chính tinh thần sống chủ động và năng nổ này của người bạn thân đã truyền cảm hứng rất lớn cho Nguyên trong suốt những năm tháng trung học.

Còn Khôi kể vui rằng, trước mỗi kỳ thi quan trọng, cả hai luôn dành cho nhau những lời động viên, người này giúp đỡ người kia mỗi khi gặp những dạng đề khó.

Đặc biệt, đôi bạn còn có một “quy ước ngầm”: Nếu ai đạt thành tích cao sẽ “chiêu đãi” người còn lại một bữa ăn ngon. Những bữa ăn mừng ấy là cách hai em sẻ chia niềm vui và tiếp thêm năng lượng cho nhau trên hành trình trưởng thành.

2-3008.jpg
Phùng Hồ An Nguyên và Nguyễn Bảo Nguyên Khôi là thành viên nòng cốt của CLB Âm nhạc HVMC Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: NVCC

Sự đồng điệu còn lan tỏa sang nghệ thuật khi cả hai đều là thành viên nòng cốt CLB Âm nhạc HVMC của Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Hiện Nguyên là Chủ nhiệm CLB, đồng thời là một MC song ngữ tài năng, thường xuyên dẫn dắt các chương trình tiếng Anh trong và ngoài nhà trường, còn Khôi giữ vai trò Trưởng ban nhạc cụ.

Thông qua các hoạt động của CLB, đôi bạn không chỉ thỏa mãn đam mê âm nhạc mà còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Chứng kiến hành trình trưởng thành của các con, chị Hồ Mỹ Châu (mẹ của Nguyên) không khỏi xúc động: “Nhìn Khôi và Nguyên luôn sát cánh bên nhau từ những ngày còn học mẫu giáo cho đến khi cùng chinh phục những thành tích cao trong học tập, tôi hiểu rằng tình bạn này chính là món quà vô giá của các con”.

Câu chuyện của Khôi và Nguyên là minh chứng rằng khi có một người bạn thân cùng chí hướng, mọi hành trình chinh phục thử thách đều trở nên ý nghĩa và rực rỡ hơn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bí quyết chinh phục điểm SAT lọt top 1% cao nhất thế giới của học sinh phố núi.

Bí quyết chinh phục điểm SAT 1% cao nhất thế giới của học sinh phố núi

(GLO)- Tại kỳ thi SAT năm 2026, nhiều học sinh đến từ Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) đã xuất sắc ghi tên mình vào nhóm “thủ khoa SAT” khi nằm trong top 1% cao nhất thế giới. Để chinh phục thành tích ấn tượng này, các em đã có hành trình nỗ lực bền bỉ và bí quyết bứt phá ngoạn mục.

Có thể bạn quan tâm

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Bóng đá

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Từ ngày 7 đến 10-4, Đoàn công tác của Lữ đoàn 955 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo kết hợp định hướng, thu hút nguồn nhân lực tại 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO) - Từ một suất học bổng 70% chưa trọn năm học, Phạm Huỳnh Bảo Ngọc - cô học trò đến từ xã Đak Pơ - đã tạo nên bước ngoặt ấn tượng khi xuất sắc giành học bổng toàn phần cho hai năm học cuối cấp tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai).

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện định hướng chuyển đổi số, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước triển khai nhiều nền tảng số trong quản lý và dạy học. Việc ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số, hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 13-3, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã trao sổ tiết kiệm trị giá 275.432.000 đồng cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10) để ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên trong học tập. Em Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 30-1, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương” và phát động phong trào học tiếng Anh năm học 2025-2026. Chương trình thu hút gần 1.200 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia.

null