Đôi bạn “thanh mai trúc mã” cùng chinh phục đỉnh cao

(GLO)- Hai học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) Nguyễn Bảo Nguyên Khôi (12C2B) và Phùng Hồ An Nguyên (12C2A) không chỉ là bạn thân gắn bó từ nhỏ mà còn cùng nhau có sự bứt phá ngoạn mục trong học tập.

Trong đó, 1 người đạt giải nhất quốc gia môn Tiếng Anh, 1 người lọt Top 1% có điểm thi SAT cao nhất thế giới.

Những “ngôi sao” trên bảng vàng thành tích

Khôi và Nguyên đều ở phường Diên Hồng, nhà cùng xóm, cách nhau chỉ vài trăm mét. Đôi bạn thường xuyên qua nhà nhau chơi và cùng xuất hiện trong nhiều khuôn hình kỷ niệm, từ tiệc sinh nhật đến lễ “tốt nghiệp mẫu giáo”.

Trong một bức ảnh sinh nhật Khôi thuở nhỏ, Nguyên tình cờ lọt vào khung hình, thấp thoáng phía sau với ánh mắt dõi theo bạn. Bức ảnh như một nhân duyên khởi đầu cho tình bạn thân thiết, gắn bó sau này của cả hai trong hành trình trưởng thành.

Hai em chung lớp, chung trường qua nhiều cấp học. Từ bậc THCS, đôi bạn đã cùng ghi tên mình vào đội tuyển học sinh giỏi của TP. Pleiku (cũ). Sự gắn kết này tiếp tục được duy trì khi cả hai cùng thi đậu vào chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hùng Vương - ngôi trường danh giá ở phố núi Pleiku mà nhiều bạn trẻ mơ ước.

Nguyễn Bảo Nguyên Khôi (phải) và Phùng Hồ An Nguyên là đôi bạn “thanh mai trúc mã”, cùng nhau chinh phục những đỉnh cao trong học tập. Ảnh: NVCC

Nguyễn Bảo Nguyên Khôi đã ghi dấu mốc rực rỡ khi xuất sắc giành giải nhất môn Tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026. Đây cũng là giải nhất duy nhất trong số 120 thí sinh của tỉnh Gia Lai đạt giải tại kỳ thi này.

Với thành tích này, Khôi chính thức nhận tấm vé tuyển thẳng vào đại học sớm, một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ. Tiếng Anh đối với Khôi còn trở thành cầu nối để giới thiệu vẻ đẹp của quê hương ra thế giới.

Trong một lần leo núi lửa Chư Đang Ya, Khôi và nhóm bạn trong đội tuyển học sinh giỏi của trường tự tin giới thiệu quê hương bằng tiếng Anh trước du khách người Đức, để lại ấn tượng mạnh về khả năng nói ngoại ngữ lưu loát với vốn từ phong phú của những học sinh vùng cao Gia Lai.

Nguyên chia sẻ rằng, việc chứng kiến người bạn thân chạm tới cánh cửa đại học từ rất sớm đã trở thành nguồn động lực to lớn, thôi thúc em không ngừng cố gắng. Với quyết tâm “đậu đại học cùng bạn”, Nguyên đã dồn hết tâm sức vào kỳ thi SAT năm 2026.

Và em đã đạt số điểm gần tuyệt đối (1.560/1.600), lọt vào Top 1% thí sinh có điểm SAT cao nhất thế giới. Với kết quả này, Nguyên đã cùng Khôi hiện thực hóa giấc mơ bước vào cánh cửa đại học theo cách đầy thuyết phục.

“Người này luôn là động lực của người kia”

Nguyên cho biết, em rất ấn tượng về khả năng tập trung và sự cân bằng giữa học và chơi của người bạn thân. Trong mắt Nguyên, Khôi không phải là một “mọt sách” khô khan mà là một chàng trai nhiều năng lượng sống tích cực. Không chỉ học giỏi, Khôi còn duy trì rèn luyện nhiều môn thể thao như đạp xe, chạy bộ, bơi lội, gym và cả leo núi.

Sự đa tài của Khôi còn thể hiện ở mảng âm nhạc khi em có thể chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ từ guitar cho đến trống và piano. Chính tinh thần sống chủ động và năng nổ này của người bạn thân đã truyền cảm hứng rất lớn cho Nguyên trong suốt những năm tháng trung học.

Còn Khôi kể vui rằng, trước mỗi kỳ thi quan trọng, cả hai luôn dành cho nhau những lời động viên, người này giúp đỡ người kia mỗi khi gặp những dạng đề khó.

Đặc biệt, đôi bạn còn có một “quy ước ngầm”: Nếu ai đạt thành tích cao sẽ “chiêu đãi” người còn lại một bữa ăn ngon. Những bữa ăn mừng ấy là cách hai em sẻ chia niềm vui và tiếp thêm năng lượng cho nhau trên hành trình trưởng thành.

Phùng Hồ An Nguyên và Nguyễn Bảo Nguyên Khôi là thành viên nòng cốt của CLB Âm nhạc HVMC Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: NVCC

Sự đồng điệu còn lan tỏa sang nghệ thuật khi cả hai đều là thành viên nòng cốt CLB Âm nhạc HVMC của Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Hiện Nguyên là Chủ nhiệm CLB, đồng thời là một MC song ngữ tài năng, thường xuyên dẫn dắt các chương trình tiếng Anh trong và ngoài nhà trường, còn Khôi giữ vai trò Trưởng ban nhạc cụ.

Thông qua các hoạt động của CLB, đôi bạn không chỉ thỏa mãn đam mê âm nhạc mà còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Chứng kiến hành trình trưởng thành của các con, chị Hồ Mỹ Châu (mẹ của Nguyên) không khỏi xúc động: “Nhìn Khôi và Nguyên luôn sát cánh bên nhau từ những ngày còn học mẫu giáo cho đến khi cùng chinh phục những thành tích cao trong học tập, tôi hiểu rằng tình bạn này chính là món quà vô giá của các con”.

Câu chuyện của Khôi và Nguyên là minh chứng rằng khi có một người bạn thân cùng chí hướng, mọi hành trình chinh phục thử thách đều trở nên ý nghĩa và rực rỡ hơn.