Hơn 1.000 học sinh được truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước

(GLO)- Ngày 16-3, Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại và đuối nước cho hơn 1.000 học sinh.

Hướng dẫn học sinh kỹ năng sơ cứu nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, các em học sinh được xem một số tiết mục văn nghệ, nghe tuyên truyền về cách phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại và đuối nước; tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung tuyên truyền, qua đó củng cố thêm kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống.

Đặc biệt, giáo viên Giáo dục thể chất đã trực tiếp hướng dẫn các em kỹ năng sơ cứu khi gặp nạn nhân bị đuối nước, giúp học sinh hiểu và thực hành các bước xử lý ban đầu trong tình huống khẩn cấp.

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi về kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại và đuối nước. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cần thiết giúp học sinh chủ động phòng, chống tai nạn thương tích, bảo vệ bản thân và bạn bè, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, lành mạnh.