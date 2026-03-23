Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Thực hiện định hướng chuyển đổi số, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước triển khai nhiều nền tảng số trong quản lý và dạy học. Việc ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số, hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Tăng tốc chuyển đổi số giáo dục

Thời gian qua, chuyển đổi số được ngành giáo dục tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy học.

Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số trong toàn ngành.

Thực hiện định hướng này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tích cực lên kế hoạch, tổ chức triển khai giải pháp chuyển đổi số. Nhiều trường chủ động ứng dụng các hệ thống quản lý dữ liệu, hồ sơ điện tử, học bạ số và chữ ký số trong xử lý văn bản, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm bớt thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thường xuyên tham gia các lớp tập huấn do ngành tổ chức để nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.

nang-cao-hieu-qua-quan-ly-day-hoc-voi-chuyen-doi-so.jpg
Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (phường Hoài Nhơn Tây) ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động thư viện. Ảnh: H.Đ

Việc triển khai các nền tảng số đã mang lại nhiều thuận lợi trong công tác quản lý cho Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (phường Hoài Nhơn Tây).

Trước đây, nhiều loại hồ sơ phải xử lý thủ công nên mất khá nhiều thời gian. Khi thực hiện trên hệ thống điện tử, việc cập nhật, tổng hợp và lưu trữ dữ liệu trở nên nhanh chóng, chính xác hơn, đồng thời giảm đáng kể khối lượng giấy tờ hành chính.

Bà Phạm Thị Bình Yên - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Không chỉ có vậy, thông qua các nền tảng số, phụ huynh có thể theo dõi kết quả học tập, rèn luyện của con em, đồng thời nhận thông tin từ nhà trường kịp thời hơn, qua đó tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quá trình giáo dục.

Tại nhiều trường học, một số hoạt động khác như quản lý thư viện, mượn - trả sách cũng được thực hiện trên nền tảng số. Việc ứng dụng hệ thống quản lý thư viện điện tử giúp học sinh thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm, mượn và sử dụng tài liệu, góp phần đáp ứng nhu cầu đọc và hỗ trợ học tập.

Đổi mới dạy học bằng công nghệ

Tại Trường THCS Ân Đức (xã Hoài Ân), chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trong cả quản lý và giảng dạy. Nhà trường hiện có 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên; nhiều hoạt động chuyên môn đã được thực hiện thông qua các nền tảng số.

Theo ông Nguyễn Việt Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Ân Đức, việc sử dụng hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung giúp giáo viên thuận lợi hơn trong chuẩn bị bài giảng, chia sẻ tài liệu và đổi mới phương pháp dạy học. Đồng thời, các nền tảng này còn hỗ trợ tổ chức dạy học trực tuyến, quản lý lớp học, giao - chấm bài và theo dõi kết quả học tập của học sinh.

Bên cạnh phục vụ hoạt động dạy học, nhà trường cũng chủ động chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học mới. Việc ứng dụng các nền tảng số giúp cập nhật thông tin tuyển sinh, quản lý hồ sơ học sinh và hỗ trợ phụ huynh trong quá trình đăng ký, góp phần để công tác tuyển sinh diễn ra thuận lợi, minh bạch hơn.

2-3343.jpg
Một buổi học trên lớp của học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Quang (xã Cát Tiến). Ảnh: H.Đ

Tương tự, tại Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Ayun Pa), chuyển đổi số trong dạy học đang được triển khai tích cực. Ông Nguyễn Viết Hoàn - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, năm học này trường có 49 giáo viên và 1.131 học sinh. Việc ứng dụng các nền tảng số giúp giáo viên thuận lợi hơn trong soạn giáo án, chia sẻ tài liệu và tăng cường tương tác với học sinh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn. “Hiện nhà trường còn thiếu giáo viên ở một số bộ môn; một bộ phận giáo viên lớn tuổi còn gặp trở ngại trong việc tiếp cận và sử dụng các ứng dụng công nghệ mới.

Vì vậy, nhà trường tiếp tục tăng cường tập huấn, hỗ trợ để giáo viên từng bước thích ứng với việc ứng dụng công nghệ trong dạy học” - ông Hoàn nói.

Trong khi đó, tại khu vực miền núi, việc triển khai chuyển đổi số cũng đang được các trường nỗ lực thực hiện, dù điều kiện hạ tầng số còn hạn chế.

Ông Từ Kim Lân - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh) cho hay, do đặc thù địa bàn, hạ tầng công nghệ và điều kiện phục vụ chuyển đổi số còn thiếu đồng bộ nên quá trình triển khai gặp không ít khó khăn. Nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để việc ứng dụng chuyển đổi số đạt hiệu quả cao hơn.

Việc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý và giảng dạy đang góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục. Dù một số địa bàn, nhất là khu vực miền núi, vẫn còn khó khăn về hạ tầng, song chuyển đổi số vẫn được triển khai tích cực, góp phần từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chiều 6-3, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình giao lưu “Tháng ba - Tri ân những đóa hoa” tại nhà bà Huỳnh Thị Tuyết Sương (số 32 Trần Cao Vân, phường Pleiku) - người có công với cách mạng.

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 30-1, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương” và phát động phong trào học tiếng Anh năm học 2025-2026. Chương trình thu hút gần 1.200 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia.

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 9-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Văn phòng thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Công ty TNHH Lock&Lock và Trường Đại học Đông Á trao nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai).

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, một số trường THPT, đặc biệt là các trường chuyên, đã từng bước tăng cường sử dụng tiếng Anh trong dạy học các môn KHTN, góp phần hình thành môi trường học tập hiện đại và nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh.

Thầy Trương Công Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đắk Pơ), một tấm gương nhà giáo tận tụy với học sinh vùng khó tỉnh Gia Lai.

Trương Công Hương: Từ giáo viên Tổng phụ trách Đội tâm huyết đến Phó Hiệu trưởng tận tụy

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), thầy Trương Công Hương là nhà giáo tận tụy, bền bỉ với nghề. Trải qua các cương vị từ Tổng phụ trách Đội đến Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy ghi dấu ấn bằng những cách làm sáng tạo, hướng về học sinh vùng khó.

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Việc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ các phòng thực hành giáo dục STEM tại Gia Lai không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở ra không gian học tập hiện đại, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giúp học sinh làm chủ công nghệ.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm phong phú, sinh động. Qua đó, trẻ được bồi dưỡng lòng yêu nước và sự trân trọng đối với hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trường THPT Pleiku: Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 5-9-1975, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên giữa phố núi Pleiku yên bình sau giải phóng, mở đầu cho một hành trình mới. Từ dấu mốc ấy, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Pleiku đã bền bỉ “gieo tri thức, gặt tương lai”, cùng vun đắp nên truyền thống vẻ vang trong suốt nửa thế kỷ.

Phát huy hiệu quả hoạt động mô hình Câu lạc bộ trong trường học

Phát huy hiệu quả hoạt động mô hình câu lạc bộ trong trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện Chương trình GDPT 2018, nhiều trường học tại tỉnh Gia Lai chú trọng tổ chức các câu lạc bộ nhằm tạo môi trường trải nghiệm, phát triển năng lực cho học sinh. Trong đó, Câu lạc bộ Văn học Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) là mô hình bước đầu mang lại kết quả tích cực.

