Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

(GLO)- Thực hiện định hướng chuyển đổi số, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước triển khai nhiều nền tảng số trong quản lý và dạy học. Việc ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số, hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Tăng tốc chuyển đổi số giáo dục

Thời gian qua, chuyển đổi số được ngành giáo dục tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy học.

Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số trong toàn ngành.

Thực hiện định hướng này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tích cực lên kế hoạch, tổ chức triển khai giải pháp chuyển đổi số. Nhiều trường chủ động ứng dụng các hệ thống quản lý dữ liệu, hồ sơ điện tử, học bạ số và chữ ký số trong xử lý văn bản, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm bớt thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thường xuyên tham gia các lớp tập huấn do ngành tổ chức để nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.

Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (phường Hoài Nhơn Tây) ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động thư viện. Ảnh: H.Đ

Việc triển khai các nền tảng số đã mang lại nhiều thuận lợi trong công tác quản lý cho Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (phường Hoài Nhơn Tây).

Trước đây, nhiều loại hồ sơ phải xử lý thủ công nên mất khá nhiều thời gian. Khi thực hiện trên hệ thống điện tử, việc cập nhật, tổng hợp và lưu trữ dữ liệu trở nên nhanh chóng, chính xác hơn, đồng thời giảm đáng kể khối lượng giấy tờ hành chính.

Bà Phạm Thị Bình Yên - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Không chỉ có vậy, thông qua các nền tảng số, phụ huynh có thể theo dõi kết quả học tập, rèn luyện của con em, đồng thời nhận thông tin từ nhà trường kịp thời hơn, qua đó tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quá trình giáo dục.

Tại nhiều trường học, một số hoạt động khác như quản lý thư viện, mượn - trả sách cũng được thực hiện trên nền tảng số. Việc ứng dụng hệ thống quản lý thư viện điện tử giúp học sinh thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm, mượn và sử dụng tài liệu, góp phần đáp ứng nhu cầu đọc và hỗ trợ học tập.

Đổi mới dạy học bằng công nghệ

Tại Trường THCS Ân Đức (xã Hoài Ân), chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trong cả quản lý và giảng dạy. Nhà trường hiện có 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên; nhiều hoạt động chuyên môn đã được thực hiện thông qua các nền tảng số.

Theo ông Nguyễn Việt Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Ân Đức, việc sử dụng hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung giúp giáo viên thuận lợi hơn trong chuẩn bị bài giảng, chia sẻ tài liệu và đổi mới phương pháp dạy học. Đồng thời, các nền tảng này còn hỗ trợ tổ chức dạy học trực tuyến, quản lý lớp học, giao - chấm bài và theo dõi kết quả học tập của học sinh.

Bên cạnh phục vụ hoạt động dạy học, nhà trường cũng chủ động chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học mới. Việc ứng dụng các nền tảng số giúp cập nhật thông tin tuyển sinh, quản lý hồ sơ học sinh và hỗ trợ phụ huynh trong quá trình đăng ký, góp phần để công tác tuyển sinh diễn ra thuận lợi, minh bạch hơn.

Một buổi học trên lớp của học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Quang (xã Cát Tiến). Ảnh: H.Đ

Tương tự, tại Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Ayun Pa), chuyển đổi số trong dạy học đang được triển khai tích cực. Ông Nguyễn Viết Hoàn - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, năm học này trường có 49 giáo viên và 1.131 học sinh. Việc ứng dụng các nền tảng số giúp giáo viên thuận lợi hơn trong soạn giáo án, chia sẻ tài liệu và tăng cường tương tác với học sinh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn. “Hiện nhà trường còn thiếu giáo viên ở một số bộ môn; một bộ phận giáo viên lớn tuổi còn gặp trở ngại trong việc tiếp cận và sử dụng các ứng dụng công nghệ mới.

Vì vậy, nhà trường tiếp tục tăng cường tập huấn, hỗ trợ để giáo viên từng bước thích ứng với việc ứng dụng công nghệ trong dạy học” - ông Hoàn nói.

Trong khi đó, tại khu vực miền núi, việc triển khai chuyển đổi số cũng đang được các trường nỗ lực thực hiện, dù điều kiện hạ tầng số còn hạn chế.

Ông Từ Kim Lân - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh) cho hay, do đặc thù địa bàn, hạ tầng công nghệ và điều kiện phục vụ chuyển đổi số còn thiếu đồng bộ nên quá trình triển khai gặp không ít khó khăn. Nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để việc ứng dụng chuyển đổi số đạt hiệu quả cao hơn.

Việc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý và giảng dạy đang góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục. Dù một số địa bàn, nhất là khu vực miền núi, vẫn còn khó khăn về hạ tầng, song chuyển đổi số vẫn được triển khai tích cực, góp phần từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.