Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

MINH NGỌC
(GLO)- Chiều 20-4, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường THCS Tây Sơn tổ chức tuyên truyền về Luật Căn cước, định danh điện tử VNeID và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 300 học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, các chiến sĩ công an đã phổ biến những điểm mới của Luật Căn cước, hướng dẫn học sinh cách thức kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và giải đáp các thắc mắc về quyền lợi công dân trong môi trường số. Việc giúp học sinh sớm tiếp cận với các thủ tục hành chính hiện đại không chỉ giúp các em hiểu rõ nghĩa vụ của bản thân mà còn hỗ trợ đắc lực cho các thủ tục học tập và thi cử sau này.

Đặc biệt, trong bối cảnh kỷ nguyên số bùng nổ, chương trình đã tập trung chia sẻ về kỹ năng ứng dụng AI. Các em học sinh được tìm hiểu về cách khai thác trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ học tập và được cảnh báo về các rủi ro, nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng.

Thông qua hoạt động này, các em học sinh đã bước đầu hình thành tư duy an toàn, tự tin trở thành những "công dân số" nhạy bén và trách nhiệm, vừa vững kiến thức luật, vừa làm chủ công nghệ để phục vụ hiệu quả cho việc học tập.

Tin liên quan

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Từ ngày 7 đến 10-4, Đoàn công tác của Lữ đoàn 955 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo kết hợp định hướng, thu hút nguồn nhân lực tại 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO) - Từ một suất học bổng 70% chưa trọn năm học, Phạm Huỳnh Bảo Ngọc - cô học trò đến từ xã Đak Pơ - đã tạo nên bước ngoặt ấn tượng khi xuất sắc giành học bổng toàn phần cho hai năm học cuối cấp tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai).

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện định hướng chuyển đổi số, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước triển khai nhiều nền tảng số trong quản lý và dạy học. Việc ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số, hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 13-3, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã trao sổ tiết kiệm trị giá 275.432.000 đồng cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10) để ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên trong học tập. Em Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chiều 6-3, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình giao lưu “Tháng ba - Tri ân những đóa hoa” tại nhà bà Huỳnh Thị Tuyết Sương (số 32 Trần Cao Vân, phường Pleiku) - người có công với cách mạng.

Hơn 900 học sinh Trường THPT Lê Lợi được tuyên truyền ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy

Hơn 900 học sinh Trường THPT Lê Lợi được tuyên truyền ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 26-1, tại Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Pleiku tổ chức tuyên truyền về ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy cho học sinh.

Cô giáo Lê Thị Dung, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025.

Cô giáo Lê Thị Dung: Tổng phụ trách Đội trách nhiệm, “thắp lửa” phong trào

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Từ sân chơi kỹ năng đến những việc làm sẻ chia, cô Lê Thị Dung - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hội Phú) “thắp lửa” phong trào bằng cách làm gần gũi, thiết thực. Năm 2025, cô được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác”.

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 9-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Văn phòng thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Công ty TNHH Lock&Lock và Trường Đại học Đông Á trao nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai).

