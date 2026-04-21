Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

(GLO)- Chiều 20-4, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường THCS Tây Sơn tổ chức tuyên truyền về Luật Căn cước, định danh điện tử VNeID và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 300 học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, các chiến sĩ công an đã phổ biến những điểm mới của Luật Căn cước, hướng dẫn học sinh cách thức kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và giải đáp các thắc mắc về quyền lợi công dân trong môi trường số. Việc giúp học sinh sớm tiếp cận với các thủ tục hành chính hiện đại không chỉ giúp các em hiểu rõ nghĩa vụ của bản thân mà còn hỗ trợ đắc lực cho các thủ tục học tập và thi cử sau này.

Đặc biệt, trong bối cảnh kỷ nguyên số bùng nổ, chương trình đã tập trung chia sẻ về kỹ năng ứng dụng AI. Các em học sinh được tìm hiểu về cách khai thác trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ học tập và được cảnh báo về các rủi ro, nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng.

Thông qua hoạt động này, các em học sinh đã bước đầu hình thành tư duy an toàn, tự tin trở thành những "công dân số" nhạy bén và trách nhiệm, vừa vững kiến thức luật, vừa làm chủ công nghệ để phục vụ hiệu quả cho việc học tập.