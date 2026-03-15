Học sinh Gia Lai đạt thành tích cao tại Robocon ORC khu vực miền Trung 2026

(GLO)- Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (tỉnh Gia Lai) vừa xuất sắc giành giải nhất bảng ORC Master tại cuộc thi Robocon ORC (Open Robotics Challenge) khu vực miền Trung năm 2026, tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 12 đến 14-3.

Theo đó, giải nhất bảng ORC Master thuộc về liên minh giữa đội DTD Wonder Gara (Trường THPT Đoàn Thị Điểm và Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, TP. Hà Nội) và đội SV-Hamster X của Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (tỉnh Gia Lai).

Đội SV-Hamster X gồm các học sinh: Lê Bình Thanh Lâm (lớp 11A1), Nguyễn Hoàng Anh (lớp 11A1), Vũ Quốc Bảo (lớp 11A2), Vi Minh Nhật (lớp 11A4), dưới sự hướng dẫn của thầy Hà Đại Nghĩa - Tổ phó chuyên môn Tổ Tin học của nhà trường.

Bên cạnh đó, học sinh Trường THPT Chi Lăng (tỉnh Gia Lai) cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng tại cuộc thi năm nay. Cụ thể, tại bảng ORC Explore, đội CL_WARHEILOS giành giải nhì và đội CL_NOVAX đạt giải ba. Ở bảng ORC Master, hai đội CL_AQUARIUS và CL_02hero đạt giải tư.

Đội CL_WARHEILOS của Trường THPT Chi Lăng (Gia Lai) đạt giải nhì bảng ORC Explore tại cuộc thi Robocon ORC khu vực miền Trung năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Robocon ORC khu vực miền Trung năm nay có 108 đội tham dự với tổng số 407 học sinh, sinh viên của 88 trường, câu lạc bộ thuộc 9 tỉnh, thành phố. Các đội tham gia tranh tài ở 3 bảng đấu phù hợp với từng nhóm tuổi gồm: bảng ORC Junior có 32 đội, dành cho học sinh tiểu học; bảng ORC Explorer có 52 đội, dành cho học sinh THCS và THPT; bảng ORC Master có 24 đội dành cho học sinh THPT và sinh viên.

Robocon ORC là sân chơi công nghệ dành cho học sinh, sinh viên nhằm khuyến khích việc thiết kế, chế tạo và lập trình robot để thực hiện các nhiệm vụ theo chủ đề của từng mùa giải. Thông qua cuộc thi, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức STEM, đồng thời rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng giải quyết vấn đề.

Việc giành giải cao tại cuộc thi không chỉ khẳng định năng lực của học sinh 2 trường Sao Việt và Chi Lăng trong lĩnh vực robotics, mà còn góp phần lan tỏa phong trào nghiên cứu khoa học, học tập STEM trong học sinh trên địa bàn Gia Lai.