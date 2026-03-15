120 học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ trải nghiệm thực hành chữa cháy

(GLO)- Chiều 14-3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và CNCH tại trụ sở đơn vị (phường Diên Hồng).

Tham gia buổi tuyên truyền, trải nghiệm có 120 học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Pleiku).

120 học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ tham gia buổi trải nghiệm. Ảnh: Hòa Phạm

Tại đây, lực lượng Công an đã tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trong nhà ở, văn phòng, khu dân cư.

Nội dung trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố tại nhà ở hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người…

Các học sinh đã được thực hành kỹ năng thoát nạn. Ảnh: Hòa Phạm

Đồng thời. hướng dẫn trải nghiệm, thực hành chữa cháy, CNCH; trải nghiệm di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, trong không gian hạn chế; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy…

Cùng với đó, các học sinh đã được thực hành di chuyển người bị nạn, rải vòi chữa cháy, phun nước tiêu điểm, kỹ năng sơ cứu người bị nạn.

Đây là hoạt động được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức hằng tháng tại đơn vị, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về chữa cháy và CNCH cho người dân.