Trại giam Gia Trung và Kim Sơn có 234 phạm nhân được đặc xá

TRẦN THÚY BẢO LONG

(GLO)- Sáng 1-6, Trại giam Gia Trung và Trại giam Kim Sơn (C10, Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân đủ điều kiện được hưởng đặc xá. 

Tại Trại giam Gia Trung, tham dự lễ công bố quyết định đặc xá có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các xã Ayun và Hra.

Quang cảnh buổi lễ tại Trại giam Gia Trung. Ảnh: Huy Toàn

Theo Quyết định số 751/QĐ-CTN ngày 26-5-2026 của Chủ tịch nước, cả nước có 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Trong đợt này, Trại giam Gia Trung có 152 phạm nhân được đặc xá, Trại giam Kim Sơn có 82 phạm nhân được đặc xá.

Triển khai Quyết định số 457/QĐ-CTN ngày 7-4-2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026, các trại giam đã tổ chức rà soát, xét duyệt hồ sơ đúng quy định, bảo đảm công khai, khách quan và chặt chẽ.

Đại tá Đào Ngọc Sỹ - Bí thư Đảng ủy, Giám thị, Chủ tịch Hội đồng xét đề nghị đặc xá Trại giam Gia Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Huy Toàn

Các phạm nhân được đặc xá đều có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập và hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Trong số các phạm nhân được đặc xá tại Trại giam Gia Trung, người được tha tù trước thời hạn nhiều nhất là 6 năm 4 tháng. Theo cơ cấu tội danh, phạm nhân phạm tội cố ý gây thương tích được đặc xá nhiều nhất với 14 trường hợp; tiếp đến là các nhóm tội tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các tội phạm về quản lý kinh tế.

Các phạm nhân nhận hồ sơ và căn cước tại Trại giam Kim Sơn. Ảnh: Bảo Long

Trước khi trở về địa phương, các phạm nhân được phổ biến kiến thức pháp luật, trang bị kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.

Các phạm nhân được thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định như cấp tiền tàu xe về địa phương, tiền ăn đường, hỗ trợ kinh phí tái hòa nhập cộng đồng và chi trả một phần tiền công lao động trong thời gian chấp hành án.

Trao hoa và giấy chứng nhận cho phạm nhân đủ điều kiện đặc xá năm 2026 tại Trại giam Gia Trung. Ảnh: Huy Toàn

Dịp này, lãnh đạo 2 trại giam đã trao giấy chứng nhận đặc xá, tặng hoa chúc mừng các phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước; đồng thời, động viên họ tiếp tục chấp hành nghiêm pháp luật, nỗ lực lao động sản xuất, tái hòa nhập cộng đồng và không tái phạm tội.

