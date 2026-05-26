Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, thường trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, thường trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Đây là 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Gia Lai tại địa chỉ số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Ngọc Luận

Theo đó, chiều 19-1-2026, 2 đối tượng mang theo súng, xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên để cướp gần 1,9 tỷ đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau 18 ngày khẩn trương điều tra, truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ các đối tượng gây án, làm rõ hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng này.

Vụ án không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân Gia Lai mà còn khiến dư luận cả nước đặc biệt chú ý bởi tính chất manh động, liều lĩnh của các bị can.

Nhằm xử lý nghiêm minh các hành vi phạm tội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và Chương trình công tác năm 2026, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến đối với vụ án hình sự sơ thẩm xét xử các bị can Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân.

Bị cáo Phạm Anh Tài tại phiên xét xử. Ảnh: Ngọc Luận

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các bị can bị truy tố về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền” theo khoản 4 Điều 168, khoản 2 Điều 304 và khoản 2 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Vào khoảng cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội “Giết người” xảy ra ở TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ) nay là tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Anh Tài đã mua của 1 đối tượng không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn, 7 hộp tiếp đạn. Số vũ khí quân dụng này được Tài cất giấu tại nơi lẩn trốn của mình tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Bị cáo Lê Văn Ân tại phiên tòa. Ảnh: Ngọc Luận

Đến tháng 11-2025, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân rủ nhau đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Vietcombank Chi nhánh Gia Lai tại phường Hội Phú để lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện phi vụ cướp ngân hàng, 2 đối tượng đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ phương tiện gây án (súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án), phân công nhau thực hiện các hành vi cướp tài sản và các thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội để không bị phát hiện, bị bắt giữ.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19-1-2026, Lê Văn Ân và Phạm Anh Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá - Vietcombank Chi nhánh Gia Lai. Lúc này, Tài rút khẩu súng K59 đã lắp 6 viên đạn, Ân rút khẩu súng K54 đã lắp 6 viên đạn mang theo từ trước để uy hiếp, đe dọa, bắt tất cả nhân viên, bảo vệ của ngân hàng phải ngồi im, nếu không sẽ bắn. Sau đó, Tài và Ân đã cướp được số tiền gần 1,9 tỷ đồng rồi trốn thoát.

Do sợ tiền của ngân hàng có số seri khi sử dụng dễ bị phát hiện nên Tài đã bàn với Ân sẽ mang số tiền cướp được đón xe khách đi từ Chư Păh đi bến xe miền Đông ở TP. Hồ Chí Minh mua vàng, sau đó bán lại luôn để lấy tiền khác về tiêu xài. Đến chiều 21-1-2026, Ân và Tài chia nhau mỗi đối tượng được 910 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ Phạm Anh Tài, cơ quan chức năng xác định đối tượng đang bị truy nã về tội “Giết người” và có lý lịch “bất hảo” khi đang gánh trên người 6 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố cáo trạng. Ảnh: Ngọc Luận

Phiên tòa được xét xử công khai tại Hội trường xét xử số 1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai (số 01 Lê Lợi, phường Quy Nhơn); đồng thời kết nối trực tuyến đến các Tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc địa hạt tư pháp của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng và Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Gia Lai.

Đây là vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp toàn bộ diễn biến phiên xét xử; đồng thời sẽ cập nhật kịp thời thông tin đến bạn đọc.