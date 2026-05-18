Gia Lai: Bắt khẩn cấp đối tượng cạy cốp xe trộm cắp tài sản

(GLO)- Ngày 18-5, Công an xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Thọ (SN 1980, trú tại xã Tuy Phước Đông) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 12-5, ông T.H.T. (trú xã Ngô Mây) trong lúc đi làm ruộng đã để xe máy trên bờ, bên trong cốp xe có cất giữ nhiều tài sản giá trị. Khi quay trở lại, ông phát hiện bị mất 28 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ngô Mây đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, làm rõ và xác định Nguyễn Hữu Thọ là đối tượng gây án.

Tại cơ quan công an, Thọ khai nhận đã lợi dụng sự sơ hở, chủ quan của người dân khi để xe máy tại khu vực đồng ruộng thuộc thôn Chánh Hữu, xã Ngô Mây mà không có người trông coi để thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng tiếp cận, cạy cốp xe máy của ông T., lấy trộm một chiếc ví bên trong có giấy tờ tùy thân và số tiền mặt nói trên.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an phát hiện và thu giữ gần 28 triệu đồng. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Hữu Thọ là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Ngô Mây khuyến cáo người dân khi đi làm đồng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo quản phương tiện và tài sản cá nhân; không để tiền mặt, giấy tờ hoặc tài sản có giá trị trong cốp xe nhằm tránh tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.