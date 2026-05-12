Công an Gia Lai thông báo truy tìm chủ sở hữu liên quan vụ trộm cắp tài sản tại phường Tam Quan

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo truy tìm chủ sở hữu liên quan đến vụ án hình sự "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" xảy ra trên địa bàn phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) phát hiện ngày 6-2-2026.

Cụ thể, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra có tạm giữ vật chứng là các cuộn dây cáp điện loại sử dụng trong các công trình điện đường chiếu sáng, có đặc điểm: vỏ màu đen, bề mặt có chữ "SIZE 4Cx16 SQMM CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6/1KV", đường kính 2,5 cm, bên trong có 4 lõi bằng kim loại màu vàng đồng.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận mua được các cuộn dây cáp điện trên từ một người khác (chưa rõ nhân thân lai lịch) rồi mang đi tiêu thụ để hưởng lợi.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là chủ sở hữu, hoặc là người bị hại bị mất trộm tài sản có đặc điểm nêu trên thì liên hệ ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh hoặc Công an phường Tam Quan (địa chỉ: 507-509 Quang Trung, phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai; số điện thoại 02563865192, hoặc Điều tra viên Hoàng Công Tuấn Anh (số điện thoại 0974885779), Điều tra viên Võ Trường Giang (số điện thoại 0964545766) để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Công an Gia Lai truy tìm chủ sở hữu xe máy đào bánh xích tại Ia Khươl

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc phối hợp truy tìm chủ sở hữu phương tiện liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại làng Klên (xã Ia Khươl, huyện Chư Păh cũ) từ ngày 29-5-2024 đến 7-6-2025.

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

