Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an xã Chư A Thai cảnh báo tình trạng “bảo kê” máy gặt lúa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) cho biết đã cảnh báo người dân về tình trạng “bảo kê” máy gặt lúa trong mùa vụ thu hoạch trên địa bàn.

Theo Công an xã Chư A Thai, thời gian gần đây ở một số địa phương có tình trạng các đối tượng thực hiện hành vi “bảo kê” máy gặt lúa, ép buộc người dân và chủ máy phải nộp tiền hoặc sử dụng dịch vụ theo sự sắp đặt, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

cong-an-xa-chu-a-thai-canh-bao-tinh-trang-bao-ke-may-gat-lua-khi-dang-den-mua-vu-thu-hoach-anh-hoang-phuc.jpg
Công an xã Chư A Thai cảnh báo tình trạng “bảo kê” máy gặt lúa khi đang đến mùa vụ thu hoạch. Ảnh: Hoàng Phúc

Các đối tượng thường dùng thủ đoạn như đe dọa, cản trở không cho máy gặt vào ruộng, ép buộc phải trả tiền phí “bảo kê” hoặc áp đặt giá gặt lúa. Thậm chí có nơi còn xuất hiện hình thức “đánh dấu” ruộng lúa không cho máy khác vào thu hoạch nếu chưa nộp tiền.

Công an xã Chư A Thai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không thỏa hiệp, tiếp tay cho hành vi “bảo kê”, cưỡng ép trong hoạt động thu hoạch nông sản; chủ động lựa chọn dịch vụ máy gặt theo nhu cầu, không để bị ép buộc về giá cả hoặc đơn vị cung cấp; kịp thời phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cơ quan Công an.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Giống mới giúp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo

Giống mới giúp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo

(GLO)- Tại Gia Lai, các mô hình trình diễn giống lúa chất lượng cao được triển khai hiệu quả, kết hợp với liên kết sản xuất tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo và hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Tin tức

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Tin tức

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Pháp luật

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

null