(GLO)- Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) cho biết đã cảnh báo người dân về tình trạng “bảo kê” máy gặt lúa trong mùa vụ thu hoạch trên địa bàn.

Theo Công an xã Chư A Thai, thời gian gần đây ở một số địa phương có tình trạng các đối tượng thực hiện hành vi “bảo kê” máy gặt lúa, ép buộc người dân và chủ máy phải nộp tiền hoặc sử dụng dịch vụ theo sự sắp đặt, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Công an xã Chư A Thai cảnh báo tình trạng “bảo kê” máy gặt lúa khi đang đến mùa vụ thu hoạch. Ảnh: Hoàng Phúc

Các đối tượng thường dùng thủ đoạn như đe dọa, cản trở không cho máy gặt vào ruộng, ép buộc phải trả tiền phí “bảo kê” hoặc áp đặt giá gặt lúa. Thậm chí có nơi còn xuất hiện hình thức “đánh dấu” ruộng lúa không cho máy khác vào thu hoạch nếu chưa nộp tiền.

Công an xã Chư A Thai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không thỏa hiệp, tiếp tay cho hành vi “bảo kê”, cưỡng ép trong hoạt động thu hoạch nông sản; chủ động lựa chọn dịch vụ máy gặt theo nhu cầu, không để bị ép buộc về giá cả hoặc đơn vị cung cấp; kịp thời phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cơ quan Công an.