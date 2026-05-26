Người đàn ông cầm dao rựa xông vào trường học có dấu hiệu bị tâm thần

(GLO)- Chiều 26-5, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) cho biết đối tượng Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú tại xã Ia Hrung) cầm dao rựa xông vào Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (đường Võ Thị Sáu) có dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Theo đó, gia đình đối tượng Hùng đã cung cấp các giấy tờ có liên quan cho thấy người đàn ông này đã bắt đầu chữa bệnh tâm thần từ năm 2006. Hùng có sổ điều trị bệnh cần chữa trị dài ngày của Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku thuộc Sở Y tế Gia Lai.

Hiện trường vụ việc người đàn ông xông vào trường học gây rối. Ảnh: CTV

Theo sổ điều trị, Hùng bị rối loạn phân liệt cảm xúc và 1 năm điều trị 1 lần. Hùng vừa được xuất viện trở về nhà từ khoảng 1 tháng trước. Lực lượng Công an đã kiểm tra ma túy với Hùng và cho kết quả âm tính.

Công an phường Diên Hồng đã yêu cầu gia đình cam đoan, cam kết về việc tiếp tục quản lý Hùng, đưa đi điều trị tại cơ sở y tế để tránh gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Trước đó, khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, Hùng điều khiển xe máy mang theo dao rựa xông vào sân Trường Tiểu học Nguyễn Trãi nơi con mình đang theo học. Tại đây, Hùng nẹt pô gây mất trật tự; cho rằng giáo viên có dấu hiệu “dìm” điểm của con nên tìm đến nói chuyện.

Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã có mặt kịp thời khống chế đối tượng, đưa về trụ sở Công an phường Diên Hồng làm việc, đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.