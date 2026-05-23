Tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền về phòng - chống ma túy tại Tuy Phước Tây

(GLO)- Sáng 23-5, Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai và Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn xã Tuy Phước Tây tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng - chống tội phạm ma túy năm 2026. Chương trình thu hút 200 đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia.

Theo nội dung vụ án giả định, Đặng Văn Đông, Hà Công Minh, Hà Thành Công và Nguyễn Lê Triệu Vỹ là đối tượng nghiện ma túy.

Vào khoảng tháng 7 đến tháng 8-2025, Đặng Văn Đông mua ma túy của 1 người đàn ông không rõ lai lịch tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk bán cho Hà Công Minh. Sau đó, Minh cùng với Công, Vỹ bán lại cho Lê Văn Tâm, Vi Văn Tiến, Đoàn Văn Hậu để thu lợi nhuận.

Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo kết quả giám định, tổng khối lượng ma túy thu giữ 12,8310 gam Methamphetamine (ma túy đá). Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Đông và Hà Thành Công 9 năm tù, Hà Công Minh 10 năm tù, Nguyễn Lê Triệu Vỹ 3 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”

Phiên tòa được xây dựng với đầy đủ các bước tố tụng. Ảnh: Hoàng Vũ

Thông qua phiên tòa giả định, các quy định pháp luật liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy cùng những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được phân tích cụ thể, giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu rõ hậu quả của tệ nạn ma túy.

Phiên tòa giả định góp phần lan tỏa thông điệp “Nói không với ma túy, không thử dù chỉ một lần”; qua đó nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, xây dựng môi trường sống lành mạnh trong thanh thiếu niên.

Các đơn vị ra mắt mô hình “Tuổi trẻ tiên phong, xung kích phòng - chống tội phạm ma túy”. ﻿Ảnh: Hoàng Vũ

Dịp này, Đoàn xã Tuy Phước Tây phối hợp cùng Đoàn UBND tỉnh và Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh ra mắt mô hình “Tuổi trẻ tiên phong, xung kích phòng - chống tội phạm ma túy”.

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng cấp dưới bị xét xử với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ” trong quá trình triển khai cơ sở 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với các trung tâm sát hạch rà soát, điều chỉnh nhiều tuyến sát hạch theo hướng tiệm cận điều kiện lưu thông thực tế để đánh giá sát hơn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống của học viên.

Đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các "điểm nóng" để nhắc nhở người đi đường

Đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các “điểm nóng” để nhắc nhở người đi đường

(GLO)- Những ngày qua, người dân các phường An Nhơn, Bình Định và khu vực lân cận bày tỏ thích thú với cách làm sáng tạo của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) khi đặt hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, gây tai nạn giao thông.

