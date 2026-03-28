Gia Lai: Kiểm soát quyền lực, phòng - chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27-10-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng - chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Kế hoạch đề ra 4 nhóm nội dung, nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện. Theo đó, tổ chức quán triệt, phổ biến Quy định số 132-QĐ/TW bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về kiểm soát quyền lực, phòng - chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng; thi hành án; các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động tố tụng; thi hành án.

Quang cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2026. Ảnh: T.D

Tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động tố tụng, thi hành án và hoạt động khác có liên quan; rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử trong hoạt động tố tụng, thi hành án và hoạt động khác có liên quan.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan.

Ngoài ra, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng - chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan.

Cần kiểm soát quyền lực, phòng - chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Ảnh: Internet

Về tổ chức thực hiện, các sở, ban, ngành, địa phương; các cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án, các cơ quan khác có liên quan tăng cường công tác phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu, hồ sơ, chứng cứ phục vụ giải quyết các vụ án, vụ việc; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp trong hoạt động truy tố, hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, hoạt động xét xử.

Cùng với đó, quán triệt, phổ biến đầy đủ các nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm kiểm soát quyền lực, phòng - chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan theo Quy định số 132-QĐ/TW và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao…

Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử bảo đảm công khai, minh bạch gắn với quyền tiếp cận thông tin của người dân, tính độc lập, khách quan, tuân thủ pháp luật.

Sở Tư pháp rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi), Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực luật sư, công chứng, giám định tư pháp.

Công an tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng khác và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát quyền lực, phòng - chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; trong quá trình giải quyết vụ án hình sự; trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm trong công tác giám sát, phản biện xã hội về hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời phản ánh đến tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với những sai phạm.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ theo quy định.