Chủ quan để chìa khóa trên xe, người dân bị mất trộm tài sản

(GLO)- Ngày 26-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Nhơn (SN 1967, trú phường An Nhơn) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 23-5, do chủ quan để sẵn chìa khóa trên xe máy rồi vào nhà, ông N.V.D. (SN 1979, trú khu phố Bằng Châu, phường An Nhơn) đã tạo sơ hở để đối tượng trộm cắp dễ dàng lấy xe mô tô mang biển kiểm soát 77L1-462.94 và nhanh chóng tẩu thoát mà không cần phá khóa.

Cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt Đỗ Văn Nhơn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an phường An Nhơn đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ và xác định Đỗ Văn Nhơn là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Được biết, Nhơn là đối tượng sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định, từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục tái phạm.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận trước đây cũng từng thực hiện hành vi trộm cắp với thủ đoạn tương tự, lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân khi để quên chìa khóa trên xe để ra tay trong thời gian rất ngắn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.