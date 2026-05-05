Công an xã Chư Păh trả lại xe máy cho người bị mất trộm

(GLO)- Ngày 4-5, Công an xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao chiếc xe máy bị mất cho người dân sau khi xác minh, bắt giữ đối tượng trộm cắp.

Trước đó, ngày 23-3, anh Phạm Trọng (SN 1977, trú tại thôn 4, xã Chư Păh) điều khiển xe BKS 81F4-1445 đi làm rẫy. Vì chủ quan, anh Trọng để cả chìa khóa trên chiếc xe nên đã bị kẻ gian lợi dụng sơ hở trộm cắp rồi bỏ trốn.

Công an xã Chư Păh bàn giao chiếc xe máy bị đánh cắp cho anh Trọng. Ảnh: ĐVCC

Nhận được tin báo, Công an xã Chư Păh đã vào cuộc xác minh, truy bắt đối tượng. Hiện đơn vị đã bắt giữ 1 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng liên quan. Đây là nhóm đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy với thủ đoạn tương tự tại xã Chư Păh và các xã, phường lân cận.

Qua đấu tranh, Công an xã Chư Păh đã thu giữ được chiếc xe máy tang vật mà các đối tượng đã trộm của anh Trọng. Nhận lại tài sản, anh Trọng bày tỏ sự vui mừng và cam kết sẽ nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động hơn trong việc quản lý, bảo vệ tài sản cá nhân.