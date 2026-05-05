Công an xã Chư Păh trả lại xe máy cho người bị mất trộm

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 4-5, Công an xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao chiếc xe máy bị mất cho người dân sau khi xác minh, bắt giữ đối tượng trộm cắp.

Trước đó, ngày 23-3, anh Phạm Trọng (SN 1977, trú tại thôn 4, xã Chư Păh) điều khiển xe BKS 81F4-1445 đi làm rẫy. Vì chủ quan, anh Trọng để cả chìa khóa trên chiếc xe nên đã bị kẻ gian lợi dụng sơ hở trộm cắp rồi bỏ trốn.

Công an xã Chư Păh bàn giao chiếc xe máy bị đánh cắp cho anh Trọng. Ảnh: ĐVCC

Nhận được tin báo, Công an xã Chư Păh đã vào cuộc xác minh, truy bắt đối tượng. Hiện đơn vị đã bắt giữ 1 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng liên quan. Đây là nhóm đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy với thủ đoạn tương tự tại xã Chư Păh và các xã, phường lân cận.

Qua đấu tranh, Công an xã Chư Păh đã thu giữ được chiếc xe máy tang vật mà các đối tượng đã trộm của anh Trọng. Nhận lại tài sản, anh Trọng bày tỏ sự vui mừng và cam kết sẽ nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động hơn trong việc quản lý, bảo vệ tài sản cá nhân.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

