Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp nhờ ứng dụng VNeID

(GLO)- Ngày 21-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Ngô Tấn Quang (SN 1971, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 19-4, ông H.T.Đ (trú khu phố Tăng Long 2, phường Hoài Nhơn) đã sử dụng VNeID để trình báo việc gia đình bị kẻ gian đột nhập. Theo nội dung tin báo, rạng sáng 18-4, khi cả nhà đang ngủ, đối tượng đã cạy phá tủ gỗ, lấy trộm 10 triệu đồng cùng nhiều nhẫn vàng, tổng giá trị tài sản hơn 65 triệu đồng.

Đối tượng Ngô Tấn Quang tại Cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin qua nền tảng số, Công an phường Hoài Nhơn khẩn trương xác minh, khoanh vùng và rà soát các đối tượng nghi vấn. Nhờ nguồn tin kịp thời, chính xác từ người dân qua ứng dụng VNeID, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định và bắt giữ thủ phạm là Ngô Tấn Quang - đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận thường lợi dụng đêm khuya, điều khiển xe máy dọc các tuyến quốc lộ để “săn mồi”, nhắm vào các hộ dân ở khu vực vắng vẻ, sơ hở; sau đó dùng công cụ cạy cửa sau để đột nhập trộm tài sản.

Mở rộng điều tra, đối tượng còn khai trước đó một ngày đã thực hiện một vụ trộm khác tại nhà bà N.T.V (phường Hoài Nhơn Nam), chiếm đoạt tài sản trị giá khoảng 53,4 triệu đồng. Chỉ trong vòng 48 giờ, Quang liên tiếp gây ra 2 vụ trộm với tổng thiệt hại lớn.

Hiện toàn bộ tang vật đã được thu hồi, trao trả cho bị hại; vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.