Cảnh giác tình trạng “cò giấy tờ” để lừa đảo ở khu vực Hoài Nhơn

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) vừa phát đi cảnh báo về dịch vụ làm giấy tờ, hồ sơ đất đai có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, trên địa bàn phường Hoài Nhơn Tây nói riêng và các địa bàn lân cận nói chung xuất hiện “cò giấy tờ” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định pháp luật.

Phương thức hoạt động của các đối tượng là dùng danh nghĩa doanh nghiệp, đi đến từng hộ dân để tìm hiểu nhu cầu và đề nghị thực hiện các thủ tục hành chính, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai như chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất...

"Cò giấy tờ" yêu cầu người dân ký hợp đồng dịch vụ và thanh toán số tiền lớn. Ảnh: Công an phường Hoài Nhơn Tây

Một số cá nhân tự xưng với người dân là giám đốc công ty, có mối quan hệ quen biết với các lãnh đạo, cán bộ ở tỉnh và địa phương, có khả năng làm được mọi loại giấy tờ liên quan đến đất đai. Nhiều người dân vì tin tưởng đã đồng ý ký hợp đồng dịch vụ và chuyển tiền cho các đối tượng.

Theo xác minh của Công an phường Hoài Nhơn Tây, hợp đồng dịch vụ này có nhiều điều khoản bất lợi cho người dân, đặc biệt là quyền và nghĩa vụ các bên trong trường hợp thủ tục không thể hoàn thành. Thực tế đã có nhiều trường hợp hồ sơ mặc dù không thực hiện được nhưng các đối tượng không hoàn trả lại tiền cho người dân.

Trước tình trạng trên, Công an phường Hoài Nhơn Tây đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tiếp tay cho các đối tượng; đồng thời chủ động cung cấp, phản ánh thông tin liên quan đến tình trạng trên để ngăn chặn, giải quyết kịp thời.

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Tây cho biết thời gian qua địa phương chú trọng công tác cải cách hành chính nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện các hồ sơ, thủ tục, trong đó có lĩnh vực đất đai.

Công tác giải quyết hồ sơ đất đai được địa phương thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bên cạnh đó giám sát, chấn chỉnh không để xảy ra tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ và quy định pháp luật.

Để tránh bị lừa đảo, người dân khi có nhu cầu thực hiện thủ tục đất đai thì liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường để được hướng dẫn cụ thể.

Lặng thầm đi tìm sự thật

(GLO)- Bất kể ngày đêm, lễ, Tết hay ngày nghỉ, cán bộ làm công tác giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn sẵn sàng lên đường đến hiện trường phục vụ điều tra, phá án.

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng cấp dưới bị xét xử với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ” trong quá trình triển khai cơ sở 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

Gia Lai xử phạt 10 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Qua kiểm tra đột xuất tại 50 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Gia Lai, 3 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã phát hiện 10 cơ sở vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 44 triệu đồng.

Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với các trung tâm sát hạch rà soát, điều chỉnh nhiều tuyến sát hạch theo hướng tiệm cận điều kiện lưu thông thực tế để đánh giá sát hơn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống của học viên.

Khởi tố ca sỹ Miu Lê

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Nhật Ánh (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can Trần Minh Trang về hành vi "Không tố giác tội phạm".

